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南市二選區立委選戰開打 郭國文、陳昆和隔空交鋒

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
民進黨立委郭國文昨天與同黨市議員舉行記者會，宣布成立發言人團，對於對手不實指控將會即時澄清。記者莊曜聰／攝影
民進黨立委郭國文昨天與同黨市議員舉行記者會，宣布成立發言人團，對於對手不實指控將會即時澄清。記者莊曜聰／攝影

台南市第二選區立委選戰，綠營現任立委郭國文將與無黨籍市議員轉戰的陳昆和，捉對廝殺，陳昆和昨天質疑郭國文選上後「建設太少、看不到人」，郭與市議員助選團舉行記者會表示，無論山區、海邊都有爭取建設，對手沒做功課胡亂指控，他「可接受挑戰、不能忍受抹黑。」

台南市議員陳昆和（圖）參選立委，質疑對手民進黨現任立委郭國文漠視地方。記者周宗禎／攝影
台南市議員陳昆和（圖）參選立委，質疑對手民進黨現任立委郭國文漠視地方。記者周宗禎／攝影

郭國文指出，近期自己剛成功爭取在玉井設置6.39億冷鏈物流中心，將大幅協助農民內外銷與加工，除此之外，為了因應極端氣候，也爭取超過5800萬的經費在山區設置農塘、農埤，加強水資源的調度讓農民對抗旱災。

郭國文說，34年未修法的農保條例修正也在他努力下推動，讓農民喪葬給付、生育津貼都能加碼，對農民都相當有感。

郭國文表示，對手宣布參選以來，不斷透過抹黑造謠、誇大吹牛模式打選戰，汙衊台南溪北地區沒建設，撕裂地方，令人心疼，現在同黨市議員力挺，組成發言人團後，面對謠言絕不姑息，對於對手不實攻擊都會即時澄清。

2024大選 立委選舉 郭國文 陳昆和 極端氣候 水資源

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