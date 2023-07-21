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區域立委藍白合？ 柯文哲：採精兵政策

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲。 記者陳正興／攝影
民眾黨主席柯文哲。 記者陳正興／攝影

民眾黨日前為反制國民黨祭出「柯文哲條款」，喊出要擴大區域立委提名，民眾黨總統參選人柯文哲昨帶領民眾黨中和立委參選人邱臣遠前往中和宮廟參拜。對於區域立委提名策略，是否仍保有藍白合可能性，柯文哲表示，無法保證推派立委參選人不會影響到任何一方，但民眾黨會採精兵政策，不會烽火遍野。

國民黨日前通過柯文哲條款，禁止黨籍立委參選人找非黨籍人士站台，被認為是「柯文哲條款」。民眾黨不甘示弱，有意要擴大區域立委提名。不過，據了解，民眾黨內盤點全國各地選情跟人選，認為地方黨部提報的人選，要突破藍綠夾擊難度高，黨內出現兩派聲音，一派認為要擴大提名給藍綠壓力，另一派則認為，應集中資源，因此遲遲無法再通過區域立委提名名單。

外界關注是否還有「藍白合」空間。柯文哲說，像是台中第一選區提名蔡壁如，就是藍營艱困地區，在藍綠各有地盤情況下，無法保證民眾黨推派人選不會影響任何一方。

2024大選 立委選舉 柯文哲 邱臣遠 蔡壁如

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