屏南震撼彈 民進黨許展維涉案交保

被視為「潘孟安接班人」的民進黨屏東縣第2選區（屏東南區）立委參選人許展維及妻子許慧玲，涉短報政治獻金並違反政府採購法遭檢舉，檢調前天搜索帶回相關帳冊，訊後諭令20萬元交保。許展維透過臉書表示，妻子短報2018年縣議員選舉政治獻金，衍生後續的司法問題，他一定坦然面對。

民進黨屏東縣黨部與民進黨發言人卓冠廷都表示，尊重司法調查，如有不法之情事，會用最高道德標準來處理，毋枉毋縱。

投入屏南立委選舉的縣議員許展維昨傳涉案，衝擊地方選情。第一時間他透過臉書發聲，指從政30年一向坦蕩，會把事情說清楚、講明白。唯一牽掛的是，個人的疏失絕不能影響鍾愛一生的民主進步黨，他願用最高的道德標準處理，黨有任何決定，一定配合，絕無怨言。

許展維歷任2屆萬丹鄉代、3屆議員及2屆縣黨部主委，和曾任屏南立委的前縣長潘孟安互動佳；他認為屏南地區資源不足，不是議員層級能解決，且民進黨在屏南不能沒有黨籍立委，因此去年爭取參選，如願提名。

不料，許展維遭檢舉短報政治獻金，辦理工程款項也涉嫌違反政府採購法，屏東地檢署前天指揮調查人員搜索相關處所，帶回許展維及妻子許慧玲和帳冊、電腦等資料偵辦，釐清許是否收受不當資金，檢方訊後諭令許展維20萬元、許慧玲30萬元交保候傳。

許展維清譽受考驗，讓民進黨在屏南立委選情埋下變數，民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，目前案情還不清楚，黨部尊重司法調查，如有不法，黨中央會用最高道德標準處理。

屏南第2選區，現任無黨籍立委蘇震清因選罷法修改無法連任，改由兒子蘇孟淳代父出征，卻傳出蘇震清找國民黨屏東縣長落選人蘇清泉洽談「非綠聯盟」，打算合力扳倒許展維，國民黨提名人選則還未定，許展維原本聲勢看好，如今涉案，讓支持者十分憂心。

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