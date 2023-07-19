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基隆立委恐四腳督 王醒之衝擊藍綠白

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
社運工作者王醒之選基隆立委，政壇認為，他吸納第三勢力，恐衝擊藍綠選情。記者游明煌／攝影
社運工作者王醒之選基隆立委，政壇認為，他吸納第三勢力，恐衝擊藍綠選情。記者游明煌／攝影

反四接護海公投領銜人王醒之昨宣布參選立委，基隆選情恐成「四腳督」。王說，四接環評黑箱審查的「七七事件」是決定參選關鍵，藍綠之外還有更好的選擇。外界認為衝擊藍綠白，讓選情更加緊繃。藍林沛祥說，樂見市民有更多選擇；綠鄭文婷表示，相信是君子之爭；白謝立功說，超越藍綠正是他訴求，不怕競爭。

基隆市立委選情多變，自從民進黨原提名人張秉鈞涉詐領助理費被收押退選，改由民調第二的議員鄭文婷上埸，陣前換將，讓第三勢力認為情勢大有可為，除謝立功勤跑基層外，王醒之也宣布參選。國民黨則希望挾市長勝選氣勢，再下一城，民進黨要保一席立委陷苦戰。

王醒之昨天由時代力量前議員陳薇仲陪同，宣布以無黨籍參選立委，他說，7月7日協和四接環評的黑箱審查，是促使他最後做決定的關鍵。當天他們在環保署外面守6個多小時，在38度的高溫熱浪下，看著5個立法委員為守護基隆市、基隆港而戰，數度感動落淚，但他想問的是「基隆的立法委員呢？」

王醒之說，他要讓市民知道，除了藍綠之外還有更好的選擇，要讓「議題政治」穿透「藍綠政治」、取代「家族政治」，他從事社運工作30年，父親是已故民進黨大老、知名作家王拓。

熟悉基隆政壇人士認為，王醒之宣布參選對藍綠白都有衝擊，爭搶「討厭民進黨、對國民黨失望」族群的空間，尤其是中間選民、學生世代。

基隆市長謝國樑贏回市長寶座後，謝國樑目前全力輔選林沛祥，盼在立委再下一城。林沛祥說，樂見以開放的態度，為基隆市民提供更多選擇，讓市民選出最適合代表基隆的人選。

鄭文婷表示，和王醒之路線雖然不同，但為社會服務的基本價值卻是相同的，相信未來兩人會是君子之爭。

謝立功勤跑基層，他說，自己主張就是超越藍綠，這次總統、立委大選，長期的藍綠執政也讓人民不滿，第三勢力的出線才是民意主流，他要讓基層民意被看見，爭取民眾黨提名參選。

2024大選 立委選舉

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