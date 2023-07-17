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基隆藍白合？ 林沛祥不排除 謝立功：獨缺白飯行嗎？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆國民黨立委參選人林沛祥（右起）昨由市長謝國樑昨陪同拜票。記者邱瑞杰／攝影
基隆國民黨立委參選人林沛祥（右起）昨由市長謝國樑昨陪同拜票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑昨和國民黨立委參選人林沛祥到市場拜票，民眾黨前秘書長謝立功是否參選受矚目。謝國樑說，民眾黨的利基點是藍綠國會不過半，成為關鍵第三大黨，希望促成基隆藍白合。林沛祥說，只要是公平、公正、公開機制促成藍白合，他都能接受。

謝立功回應，藍白合不是喬利益，要尊重民眾選擇及民意。如果藍白要共推1人，應等到民眾黨也提名，再來討論如何共推，「一桌藍白合的菜，獨缺白飯，行嗎？」他直言，充滿權謀的合作只會破局，目前他會照計畫一步一步走，走順天應民的路。此外，他也想問國民黨，日前才針對性地通過「柯文哲條款」禁止站台，如此急忙切割，藍白怎麼合？

2024基隆市立委選舉，國民黨提名初選出線的市議員林沛祥參選，民進黨初選原由市議員張秉鈞勝出，張因涉案被收押，黨中央改提名初選第2名的市議員鄭文婷參選，選情變數多。

謝國樑昨陪林沛祥到信義市場拜票，分送手搖扇給民眾。謝國樑說，在基隆藍白的確有合作空間，可在此默契下找出可行機制，讓藍白只有1人參選就好。從現實局勢來看，如果藍白都推參選人，很有可能得利的就是民進黨，民眾黨最大利基就是兩黨不過半，民進黨過半對民眾黨來說一點好處都沒有。

鄭文婷則說，她是個賣豆漿人家的女兒，沒看過什麼大錢，對於人與人之間利益交換的醜陋面貌，倒是聽聞不少，「基隆人已經被騙過一次，也嘗到選錯人的苦果，不可能再被騙一次」，政黨合作請端出政策、理念、願景來說服選民。

2024大選 立委選舉 藍白合 謝國樑 林沛祥 鄭文婷 謝立功 柯文哲 張秉鈞

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