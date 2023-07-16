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禾馨案再燃烽火…游淑慧轟關說疫苗 高嘉瑜反諷博聲量
民進黨立委高嘉瑜被前男友林秉樞施暴，林二審仍判2年10月，國民黨士林、大同立委參選人、議員游淑慧指出，林供出，幫他從北市衛生局「喬」疫苗給禾馨的人就是高嘉瑜，批高「就是關說」、「為一己之私」。高嘉瑜反擊，指檢察官已經簽結，「游淑慧有比檢察官還大嗎？」為選舉博取聲量、版面。
游淑慧說，她一直在追的禾馨特權接種疫苗案。據媒體取得資料顯示，當時林秉樞自稱「國安人員」，向護理人員聲稱能「喬」到疫苗，但必須幫他預留接種名額，時任禾馨營運長的林思宏因此答應林秉樞，分別於2021年6月4日、8日，分別安排21人，共計有42人施打特權疫苗，非富即貴。
游淑慧說，林秉樞還供出，幫他從台北市衛生局「喬」疫苗給禾馨的人就是高嘉瑜，這就是一場活生生「拿刀叉吃人肉」的金權遊戲，林秉樞口口聲聲沒有對價，沒有收費，你相信嗎？安排政商名流特權施打疫苗，難道是為了公益？「這中間高嘉瑜扮演的就是最重要的角色：關說施壓、喬到疫苗又對大眾說謊」。
高嘉瑜表示，檢察官已經調查，而且明確的簽結，認為她的部分，就是單純的選民服務，檢察官對於所有的事證也都釐清了，非常的清楚，她只能說這是無妄之災。
高嘉瑜指出，如果醫護有需要，她能夠幫助，就盡量幫助，如果這些大型的診所能夠趕快幫醫護打疫苗，她能夠協助、就協助，決定權完全在衛生局，過程中完全沒有任何施壓，游淑慧當然為了要選舉，可能想盡辦法要跟她有所連結，看能不能有一些聲量或版面，但選舉主要還是要在地方勤加努力，博取聲量或版面是一時的。
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