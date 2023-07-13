彰化縣第二選立委 藍2人登記提名

國民黨彰化縣第二選區立委（彰化、花壇、芬園）提名昨天截止登記，計有牙醫診所院長楊曜聰及中華民國全民國防教育學會理事長葉論昶完成登記，兩人雖由縣黨部主委謝衣鳯從中協調，卻都堅持參選，縣黨部訂15、16及17日採全民調決定提名人選。

至於原表態參選的彰化市前市長溫國銘長子温宗諭、「女王蜂」前縣議員黃玉芬最後都未登記。黃玉芬表示，為了黨的團結，她支持楊曜聰代表國民黨出征。

楊曜聰與葉論昶昨天登記截止後，隨即由縣黨部主委謝衣鳯主持協調。昨天是謝衣鳯生日，在協調過程中，黨部也準備蛋糕為謝衣鳯慶生，氣氛十分融洽，不過兩人都堅持參選，協調不成下，第二選區也啟動初選程序，雙方同意採全民調決定。

牙醫診所院長楊曜聰在社團相當活躍，累積相當人脈，此次表態參加初選，在街頭大肆張掛看板及在網路宣傳，甚至電話拉票，他的岳父莊政強是前縣長阮剛猛時代的主秘，加上背後的雄厚政治勢力支持，實力很可觀，尤其國民黨在二選區一直未辦理登記，也讓楊曜聰爭取更多時間，持續打知名度，如今以電話民調決定，將相對有利。

葉論昶則是彰化高中前教官，目前是中華民國全民國防教育學會理事長，用心經營彰中校友，也十分關注彰中校務，希望在民調上有所幫助。

國民黨第二選區勝出者將與民進黨現任立委黃秀芳對壘，至於一選區由現任民進黨立委陳秀寳對上國民黨和美鎮前鎮長阮厚爵，三選區由國民黨現任立委謝衣鳯與民進黨徵召的前北農總經理吳音寧雙姝對決，四選區由民進黨現任立委陳素月對戰國民黨現任縣議員鄭俊雄。

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