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永和立委選戰 綠莊銘淵出線 挑戰藍林德福

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北報導
永和區後勢里長莊銘淵、民進黨永和區黨部主任莊銘淵。本報資料照片
永和區後勢里長莊銘淵、民進黨永和區黨部主任莊銘淵。本報資料照片

新北市立委第9選區（永和）選情變化多，民進黨原本派無黨籍李正皓上陣，李退選後，綠營人選一度難產，各派系都在運作希望能推自己人上場，包含民進黨發言人張志豪、前議員羅文崇、永和區後勢里長莊銘淵都在考慮之列，最後提名小組推薦莊銘淵出戰，挑戰藍營資深立委林德福。

新北市永和長期為藍營鐵票區，林德福從擔任永和市民代表、永和市長到立委選舉無往不利，這次要再挑戰七連霸。

民進黨人士說，原本這一局要與李正皓合作，希望透過民主大聯盟模式，爭取更多總統選票，盼多少能吸到一些淺藍或中間選民。怎料李正皓退選，遞補人選包含張志豪、羅文崇及莊銘淵都在考量名單中，外傳由總統府秘書長林佳龍出手，讓莊出線。不過新北市主委何博文否認此傳聞，近龍人士說，林佳龍未出席11日提名小組會議，也未涉入此事，何也說，最後由莊銘淵出線，是肯定莊在地經營成果。

藍營那方也有棘手難題，新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）國民黨遲遲推不出人選，來迎戰民進黨現任立委林淑芬，國民黨新北市黨部主委黃志雄昨鬆口說，人選快要有答案了，最快下周能定案。

黃志雄坦言，國民黨在該選區的選情相對艱困，思考要推在地老將，還是派年輕世代好好蹲點經營，一定會推出有戰鬥力的人選，盼能讓選民耳目一新。

2024大選 立委選舉

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