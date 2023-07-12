藍彰化二選區立委提名 「女王蜂」不選將支持楊曜聰

國民黨彰化縣第二選區立委今天截止登記，計有牙醫診所院長楊曜聰及中華民國全民國防教育學會理事長葉論昶 完成登記，至於彰化市前市長溫國銘長子温宗諭、「女王蜂」前縣議員黃玉芬都未登記，黃玉芬表示，為了黨的團結，她支持楊曜聰代表國民黨出征。

國民黨彰化縣黨部表示，會即刻協調楊曜聰及葉論昶，如果協調不成，則將啟動民調。縣黨部指出，登記參選共需繳交登記費10萬元、選舉作業費50萬元及保證金50萬元，如果協調成功，原繳交的選舉作費50萬元可以退還，且事後未違紀參選或中途棄選，也可退還50萬元保證金，但10萬元登記費無法退還。

牙醫診所院長楊曜聰在救國團等社團相當活躍，累積相當人脈，此次表態參加初選，在街頭大肆張掛看板及在網路宣傳，甚至電話拉票，他的岳父莊政強是前縣長阮剛猛時代的主秘，加上背後的雄厚政治勢力支持，實力也很可觀，尤其國民黨在二選區一直未辦理登記，也讓楊曜聰爭取更多時間，持續打知名度，如果最後以電話民調決定，將相對有利。

葉論昶則是彰化高中前教官，目前是中華民國全民國防教育學會理事長，在知名度比起楊曜聰稍有不如，如果再與楊曜聰協調不成，即會進入初選程序。

至於温宗諭在此次初選，原本十分積極，除大肆張掛看板外，並積極拉攏鴻海創辦人郭台銘，在看板與宣傳車同框合照，沒想到在最後登記前一刻，宣布不參加初選。

此次初選最受矚目的，莫過於有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬是否會再投入立委初選，政壇傳言不少，但到今天下午截止登記，黃玉芬未登記，終於塵埃落定，讓很多人鬆了口氣。

黃玉芬說，為了黨的團結，以及對楊曜聰平時投入社團奉獻的肯定，她決定支持楊曜聰代表國民黨參選第二選區立委。 國民黨彰化縣第二選區立委今天截止登記，彰化高中前教官葉論昶完成登記。圖 ／縣黨部提供 國民黨彰化縣第二選區立委今天截止登記，牙醫診所院長楊曜聰搶頭香登記。圖 ／縣黨部提供

udn討論區