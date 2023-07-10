北市中正萬華藍人選未定 于美人酸不尊重選民

台北市第5選區（萬華、北中正）立委布局，民進黨參選人吳沛憶、無黨籍于美人持續勤跑基層，但國民黨人選卻遲未定案。于美人昨天酸國民黨提名策略不尊重選民，讓在地居民有點受傷，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹回嗆，于美人管好自己就好，不要管別人，國民黨若不是對選民負責，早就推人選。

立委選戰開打，民進黨參選人吳沛憶持續市場拜票等行程：無黨籍參選人于美人昨天則是由北市前副市長黃珊珊陪同到南門市場拜票，被問到是否與柯文哲合作？于美人表示不排除，只要議題理念可以結合。至於是否加入民眾黨，于美人強調「我不會加入民眾黨」，甚至還轉頭看著正大笑的黃珊珊稱「不會為難彼此」。

不過由於國民黨在中正萬華的立委人選未定，于美人稱，這是國民黨提名策略不尊重萬華與北中正選民，讓在地居民有點受傷。她說，大家把選民當成魚肉、政黨是刀俎在那邊分割，這是中正、萬華選民難受的地方，「對我而言，就是無黨參選到底」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨就是對選民負責，不然早就推出人選，至於中正萬華由誰參選何時可定案？黃呂表示，目前已交由黨中央處理，近期黨中央應該就會有結果。

國民黨中正萬華立委人選之所以至今未定，是因北市黨部日前針對有意參選人選民調，包括議員應曉薇、郭昭巖以及鍾小平三人，找2家業者進行民調，但是結果發現差異太大，引發疑慮，市黨部將資料交由黨中央來決定處理。

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