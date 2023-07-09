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竹市立委燃戰火…邱顯智批藍綠 鄭正鈐、林志潔反擊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
時代力量不分區立委邱顯智競選總部成立。記者張裕珍／攝影
時代力量不分區立委邱顯智競選總部成立。記者張裕珍／攝影

時代力量不分區立委邱顯智參選新竹市立委，昨天成立競選總部時左批現任國民黨立委鄭正鈐是「在國會沒聲音的人」，右酸民進黨提名的林志潔「不需要多一位聽柯總召指令辦事的立委」，引來對手批評駁斥；新竹目前藍、綠、黃都推出人選，傳有在地執政優勢的民眾黨也在評估人選，新竹市可能上演「四腳督」。

邱顯智的競選總部落腳新竹市東門街，昨天成立大會吸引上百人參與，包括時力黨主席王婉諭、黨秘書長李兆立、律師後援會召集人林志忠、黨籍市議員林彥甫、蔡惠婷等人；王婉諭肯定邱顯智2016年參選竹市區域立委，成了藍綠以外最好的選擇，也成功拓展第三勢力發展空間，強調新竹需要1席認真的立委。林志忠則說，邱顯智非常認真，絕對不會放棄任何一個新竹市民。

邱顯智強調，這幾年來擔任不分區立委，每天早上6點多出門穿梭在立院不同委員會，也積極傾聽地方聲音為民服務，從2015年到現在始終深耕地方、不斷努力，希望新竹鄉親給他服務機會。

邱顯智投入2024年新竹市立委選舉，對手確定有國民黨的鄭正鈐、民進黨林志潔；受訪時，邱指鄭近來屢爆性騷、欠錢爭議，有負於市民付託與期待，林雖優秀的法律人才，但民進黨向來是「柯建銘總召一個人說的算」，這是不對的。

國民黨竹市區域立委鄭正鈐，已獲提名爭取連任。記者張裕珍／攝影
國民黨竹市區域立委鄭正鈐，已獲提名爭取連任。記者張裕珍／攝影

鄭正鈐駁斥邱顯智是不實指控，強調自己為了反對萊豬和核食進口，不但在立院抗爭，更上街頭為民眾發聲，這幾年也推動幼兒教育及照顧法、性別工作平等法等法案，指邱是為了拉抬自身選情。

民進黨新竹市立委參選人林志潔。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市立委參選人林志潔。記者張裕珍／攝影

林志潔則表示，1人控制全黨只有中共做得到，民主國家要反映多元聲音，立法院屬於合議制，有區域與不分區立委，代表性相當多元。自己熟悉科技、金融與人權等議題，也有律師專業，相信選民智慧。

2024大選 立委選舉 邱顯智 鄭正鈐 林志潔 王婉諭 柯建銘

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