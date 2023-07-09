高雄第6選區／趙天麟談四不戰略 陳美雅送氣球叫戰

民進黨高雄第6選區立委趙天麟日前赴美發表四不戰略，稱要讓共軍出不了港，國民黨對手陳美雅昨送10盒氣球送給趙，指前有行政院前院長蘇貞昌拿掃帚抗敵言論，現有趙天麟驚人之語，民進黨已從口號治國進階到空話保台，所以送氣球讓趙「吹個夠」。趙天麟陣營反擊對手無知，「我在跟妳講台灣國防戰略，妳在給我扯台灣國防後腿」。

民進黨提名3連霸立委趙天麟尋求連任，國民黨派出市議員陳美雅出戰，兩人二度在立委選戰對陣。陳美雅昨叫戰，批趙天麟赴美發表的「出不了港、上不了岸、渡不了

海、占領不了台灣」的4大言論，空洞可笑，拿台灣的安全問題謀取個人的政治利益。另準備10盒氣球送給趙天麟，指趙可以一直「吹氣球」，但務必遠離針線包。

陳美雅表示，民進黨應務實提出保台政策，讓人民免於戰爭恐懼，而非使用口號愚弄，趙天麟談到關於台灣安全的言論，竟比蔡英文、賴清德還厲害，「總統候選人應換成趙天麟了」。

民進黨立委趙天麟在美國發表演講提出「拒止共軍四不戰略」。圖／趙天麟國會辦公室提供

趙天麟競選總部總幹事黃文益說，趙天麟提出的四不戰略，是團結全世界的台灣人繼續支持台灣，對台灣保持信心。尤其台灣是亞洲維護民主第一道防線，整備軍事防線、結合民主同盟，將會使中共忌憚出手。國民黨陳美雅用這種嘲諷的方式不僅是打擊台灣國防士氣，更凸顯了陳美雅對國際戰略的無知。

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