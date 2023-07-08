爆豪宅違規 宜蘭立委參選人陳俊宇：已遷出並拆除

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇昨被爆在農地蓋豪宅，違反農地農用遭開罰，卻直到將選立委，才緊急拆除。陳回應，該房本供楊桃產銷班使用，後產銷班解散，不再做農用，申請改建農舍未獲核准，現已遷出並拆除，做了不好示範，鄭重道歉。

陳俊宇位於員山鄉隘界6路的雙層住宅，2002年時以楊桃集貨場的名義，申請補助款興建，依法不得作為住宅使用，但陳仍建住宅入住，2015年遭縣府以違反農地農用罰鍰6萬元，但是直到近日被黨徵召參選立委，才雇工拆門前地面與屋後雨遮等。

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷表示，對比民進黨口中的居住正義，會否太過諷刺？參選立委後偷偷摸摸拆除，豈非作賊心虛？去年綠營攻擊縣長林姿妙農地違規的司法案件，希望民進黨能用同樣標準嚴格審視陳，檢調也應主動介入調查。

民眾黨宜蘭立委參選人陳琬惠批評，陳俊宇要選立委才急忙拆除，簡直視法規於無物。現任立委陳歐珀因為與im.B案主嫌過從甚密退選，民進黨剛推出新人選，又捲入爭議，屢次推出這種參選人，令人遺憾。

陳俊宇回應，該建築是2002年依農委會富麗農村計畫，申請興建楊桃集貨場，無償提供產銷班使用10年；後來楊桃產業沒落，產銷班解散，依原計畫規定，10年後建築物使用權歸經營人所有，絕非拿補助款蓋自用住宅；建築物是合法農用設施，但產銷班解散後，已無農用必要。

陳俊宇表示，屋前的地面曬場和屋後雨遮遭罰鍰列管，現在已完全拆除並刨除完畢，已向縣府申請解除列管；該土地可合法申請興建農舍，他2016年申請改建農舍，但未獲准，只因當時有入住需求，方才入住。

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