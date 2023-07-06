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民眾黨立委提名 賴香伶挑戰呂玉玲、邱臣遠對上吳崢

聯合報／ 記者歐陽良盈劉宛琳蔡晉宇／台北報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左）。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左）。 圖/聯合報系資料照

台灣民眾黨昨天舉行中央委員會，通過選決會徵召現任不分區立委邱臣遠出戰新北市第八選區（中和）、賴香伶出戰桃園第五選區（平鎮、龍潭）區域立委。邱臣遠是現任民眾黨立法院黨團總召，將對戰民進黨立委參選人吳崢、國民黨立委參選人張智倫；賴香伶將挑戰國民黨現任立委呂玉玲、民進黨立委參選人劉仁照。

邱臣遠表示，經過一番深思，他決定接受徵召，投入新北市中和選區參戰區域立委，這次參選是為黨的理念而戰，也希望在新北市做開路先鋒。民眾黨強調，賴香伶去年角逐桃園市長，始終心繫改革桃園，希望為桃園市民帶來更好的生活。

國民黨中常會昨天通過第十一屆立委選舉第十一梯次提名案，包括雲林縣第一選區徵召雲林縣虎尾鎮長丁學忠、雲林縣第二選區徵召雲林肉品市場副總經理邱良閱、山地原住民選區徵召屏東縣霧台鄉衛生所醫師兼主任盧縣一參選。

國民黨原本在三月已提名現任不分區立委林文瑞參選雲林海線立委，但五月時立法院修正選罷法擴大排黑，林文瑞過去因行賄被判緩刑，無法參選，國民黨現提名丁學忠出馬。

民進黨中執會昨天則通過四個立委艱困選區，徵召花蓮縣議員張美慧、連江縣黨部主委李問、宜蘭縣黨部主委陳俊宇、基隆市議員鄭文婷，分別參選花蓮、連江、宜蘭、基隆選區立委。

2024大選 立委選舉 邱臣遠 賴香伶 台灣民眾黨

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