民進黨鄭文婷角逐立委 謝國樑：不敢低估

民進黨立委參選人張秉鈞涉案退選後，將由初選民調第二名的市議員鄭文婷上陣，國民黨籍基隆市長謝國樑說，鄭是議會總召，也是律師，問政犀利，能量不可低估，藍營要審慎以對。

謝國樑昨天接受廣播節目專訪，談到2024基隆市立委選戰，主持人黃暐瀚詢問謝國樑是否了解現任民進黨立委蔡適應堅持不選連任原因？

謝回應，他不敢臆測蔡適應不選原因，應是要沉潛一陣子，也不是壞事，他鼓勵蔡委員先蹲後跳，未來會更好。

蔡適應表態力挺鄭文婷，他說，鄭文婷是他昔日在前立委王拓時期辦公室工作夥伴，是基隆女兒、公益律師，他全力支持鄭前進國會，為基隆市民發聲。

謝國樑強調，他會全力輔選黨提名人林沛祥，對拚勝選有信心，但鄭文婷曾是議會總召，問政犀利，不能輕敵，要審慎以對。

針對綠營改由鄭文婷接棒上陣，國民黨基隆市立委參選人林沛祥說，希望參選人以理念為核心，爭取市民認同與支持，來場君子之爭。林沛祥也說，不論對手是誰，他會全力以赴。

對於國民黨總統參選人侯友宜總統選情，謝國樑受訪時說，會全力支持侯到底，主張非綠陣營要合作，選舉過程聲勢有高有低，低的時候要設法拉起來，「藍白合作」還是未來選項。

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