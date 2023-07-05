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民進黨再敲定4立委人選 雞排妹尚未出局
民進黨「二○二四大選提名策略小組」昨天舉行會議，再敲定四區立委參選人，拍板宜蘭縣提名正國會議員陳俊宇，替補日前因捲入詐騙案退選的現任立委陳歐珀；基隆市提名日前初選第二名的湧言會議員鄭文婷，替補涉及詐領助理費遭收押的議員張秉鈞。另據了解，藝人「雞排妹」鄭家純未完全出局，高層正評估她參選的合適性與可能性。
昨天會中也決定花蓮縣立委提名前花蓮市長田智宣遺孀張美惠，將對戰國民黨立委傅崐萁；連江縣立委提名民進黨連江縣黨部主委李問，對戰國民黨立委陳雪生。
另據了解，包括北市北松山等艱困選區，提名策略小組希望七月十六日全代會前提名完畢，但因徵召人選難尋，小組成員主張不要倉促提名。
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