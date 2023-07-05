聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨再敲定4立委人選 雞排妹尚未出局

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
基隆市議會民進黨團總召鄭文婷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市議會民進黨團總召鄭文婷。記者邱瑞杰／翻攝

民進黨「二○二四大選提名策略小組」昨天舉行會議，再敲定四區立委參選人，拍板宜蘭縣提名正國會議員陳俊宇，替補日前因捲入詐騙案退選的現任立委陳歐珀；基隆市提名日前初選第二名的湧言會議員鄭文婷，替補涉及詐領助理費遭收押的議員張秉鈞。另據了解，藝人「雞排妹」鄭家純未完全出局，高層正評估她參選的合適性與可能性。

昨天會中也決定花蓮縣立委提名前花蓮市長田智宣遺孀張美惠，將對戰國民黨立委傅崐萁；連江縣立委提名民進黨連江縣黨部主委李問，對戰國民黨立委陳雪生。

另據了解，包括北市北松山等艱困選區，提名策略小組希望七月十六日全代會前提名完畢，但因徵召人選難尋，小組成員主張不要倉促提名。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

張秉鈞被收押 傳改徵召鄭文婷參選「若被徵召全力以赴」

民進黨立委新布局 花蓮提田智宣遺孀張美慧戰傅崐萁

基隆立委參選人張秉鈞退選改誰上陣？蔡適應：不會是我

基市立委參選人張秉鈞涉貪收押禁見 綠營開鍘前夕「弟弟代宣布退選」

相關新聞

高嘉瑜酸李彥秀姨 游淑慧反譏「感覺阿姨叫阿姨」

2024立委選戰開打，民進黨立委高嘉瑜昨天在臉書貼出一張與國民黨前議員陳義洲辦公室主任張煥霖的合照，稱本該是議員的張煥霖...

民進黨再敲定4立委人選 雞排妹尚未出局

民進黨「二○二四大選提名策略小組」昨天舉行會議，再敲定四區立委參選人，拍板宜蘭縣提名正國會議員陳俊宇，替補日前因捲入詐騙...

綠未公布台中立委第3選區人選...他喊「或許有綠白合」 民進黨冷回3字

台灣民眾黨主席柯文哲今天參拜台中豐原慈濟宮，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，柯文哲許願希望明年以不同身分重返；另外，地方...

明擬獲民進黨徵召參選花蓮立委 張美慧：勇敢承擔

民進黨「2024大選提名策略小組」今天決議徵召花蓮縣議員張美慧參選花蓮縣立委，將對戰國民黨現任立委傅崐萁，明天民進黨部中...

影／柯文哲今訪台中拜會地方 立委第三選區徵召張睿倉

今天傍晚，民眾黨總統參選人柯文哲到台中市參訪山城信仰中心豐原慈濟宮，柯參拜後說，「我拜訪地方頭人」，隨後與廟方人士閉門座...

張秉鈞被收押 傳改徵召鄭文婷參選「若被徵召全力以赴」

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費，6月21日法院裁定收押禁見。民進黨提名小組今晚開會，傳擬推派黨內初選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦