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蘇震清連任受阻 傳找蘇清泉合作

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東無黨籍立委蘇震清（右）因選罷法修法連任受阻，由兒子蘇孟淳（左）代父出征，日前傳出找蘇清泉談合作，遭對手民進黨屏南立委參選人許展維批「與虎謀皮」。本報資料照
屏東無黨籍立委蘇震清（右）因選罷法修法連任受阻，由兒子蘇孟淳（左）代父出征，日前傳出找蘇清泉談合作，遭對手民進黨屏南立委參選人許展維批「與虎謀皮」。本報資料照

立委蘇震清因選罷法修法無法繼續參選，由兒子蘇孟淳代父出征，日前傳出蘇震清找國民黨屏東縣長落選人蘇清泉談「非綠聯盟」，蘇孟淳昨強調是「屏東在地聯盟」，不排斥與藍、綠或第3勢力合作，為地方福祉努力；民進黨立委參選人許展維不滿說，「找國民黨合作是與虎謀皮」。

蘇孟淳表示，有感地方常被國家重大建設排除在外，地方與行政單位聯繫不順暢，因此籌組「屏東在地聯盟」，從鄉親立場出發，架起官民溝通管道，減少政黨、派系干擾，聽取人民聲音，為在地福祉努力。

蘇清泉指出，確實與無黨籍蘇震清談過合作，國民黨立場就是明年總統大選勝選、立委過半，不排除任何合作可能，已向黨祕書長黃健庭回報初步結論，最終是否合作交由中央決定。

許展維不滿地說，接到不少黨員、黨支持者來電表示「痛心、背骨」，他說，蘇震清從政生涯受民進黨資助栽培，他擔任縣黨部主委時也幫蘇站台，如今蘇為延續家族政治找國民黨合作，「成何體統？不可思議！」

民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，蘇震清非黨員，不會干涉其行為，也未確定結盟、僅紙上談兵，會向黨員闡明支持黨提名參選人。

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