蘇孟淳組在地聯盟 戰屏南立委不排除合作

無黨籍屏南立委蘇震清因選罷法「排黑條款」無法再參選，推派兒子蘇孟淳征戰，並有意組屏東在地聯盟，不排除與藍綠或第三勢力合作。蘇孟淳也表明「以在地福祉為依歸」立場。

屏東立委第2選區（屏南立委）有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮。現任無黨籍立委蘇震清推出兒子蘇孟淳參選，民進黨已提名縣議員許展維，國民黨則人選未定。

蘇震清涉貪案一審判刑10年，因立法院會三讀通過公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，而無法繼續參選，蘇震清在6月4日宣布兒子蘇孟淳將挑戰屏南立委。

昨天媒體報導蘇孟淳陣營有意組「非綠聯盟」，並與國民黨前立委蘇清泉合作。對此，蘇孟淳陣營今天發布新聞稿表示，目標不是「非綠聯盟」，而是「屏東在地聯盟」，對於藍、綠或任何第三勢力合作都不排斥，重點在於以屏東在地福祉為依歸。

蘇孟淳表示，屏東位處台灣最南，屏南區更是南中之南，過去這段期間以來，重大建設往往忽略屏南。「屏東在地聯盟」的宗旨就是真正傾聽在地聲音，把政黨派系的干擾降到最低，做真正對屏東在地居民最有利的事。

對於跨黨合作可能性？蘇清泉今天也透過影片回應，國民黨目標「總統勝選、立委過半」，不排除任何合作的可能性；確實與蘇震清、蘇孟淳陣營談過合作，過程與初步結論已與黨中央報告。蘇清泉透露，黨內有3名縣議員表達意願投入屏南立委選戰，待黨中央評估決定。

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