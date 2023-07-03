快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

蘇孟淳組在地聯盟 戰屏南立委不排除合作

中央社／ 屏東縣3日電

無黨籍屏南立委蘇震清因選罷法「排黑條款」無法再參選，推派兒子蘇孟淳征戰，並有意組屏東在地聯盟，不排除與藍綠或第三勢力合作。蘇孟淳也表明「以在地福祉為依歸」立場。

屏東立委第2選區（屏南立委）有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮。現任無黨籍立委蘇震清推出兒子蘇孟淳參選，民進黨已提名縣議員許展維，國民黨則人選未定。

蘇震清涉貪案一審判刑10年，因立法院會三讀通過公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，而無法繼續參選，蘇震清在6月4日宣布兒子蘇孟淳將挑戰屏南立委。

昨天媒體報導蘇孟淳陣營有意組「非綠聯盟」，並與國民黨前立委蘇清泉合作。對此，蘇孟淳陣營今天發布新聞稿表示，目標不是「非綠聯盟」，而是「屏東在地聯盟」，對於藍、綠或任何第三勢力合作都不排斥，重點在於以屏東在地福祉為依歸。

蘇孟淳表示，屏東位處台灣最南，屏南區更是南中之南，過去這段期間以來，重大建設往往忽略屏南。「屏東在地聯盟」的宗旨就是真正傾聽在地聲音，把政黨派系的干擾降到最低，做真正對屏東在地居民最有利的事。

對於跨黨合作可能性？蘇清泉今天也透過影片回應，國民黨目標「總統勝選、立委過半」，不排除任何合作的可能性；確實與蘇震清、蘇孟淳陣營談過合作，過程與初步結論已與黨中央報告。蘇清泉透露，黨內有3名縣議員表達意願投入屏南立委選戰，待黨中央評估決定。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

地方勸進拚立委連任 蔡適應：成功不必在我

傳蘇震清找蘇清泉洽談非綠聯盟 莊瑞雄對民進黨有信心

遭指「拿國家資源做私人生意」 蘇嘉全告葉慶元、陳鳳馨求償吞敗

排黑條款阻蘇震清連任 兒參選立委起手式造勢湧2000人

相關新聞

郭台銘站台藍委選將 她稱會跟隨黨內總統參選人：非綠營關心都歡迎

鴻海創辦人郭台銘今到台南訪國民黨立委參選人王家貞並站台，由於近來傳出郭有意獨立參選總統，此舉外界解讀多。王家貞會後表態，...

蘇震清立委連任受阻找蘇清泉談合作 許展維批：與虎謀皮

蘇震清因選罷法修法無法參選，派出兒子蘇孟淳代父出征，日前傳出蘇震清找國民黨屏東縣長落選人蘇清泉洽談「非綠聯盟」，今天蘇孟...

藍委鄭正鈐借1500萬未還 林志潔：反詐宣導很重要

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結...

傳蘇震清找蘇清泉洽談非綠聯盟 莊瑞雄對民進黨有信心

無黨籍立委蘇震清無法再參選立委，外傳他找國民黨前立委蘇清泉洽談非綠聯盟，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，誰對地方的付...

藍委鄭正鈐借1500萬未還 邱顯智：立委要做公眾表率

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。對此，時代力量立委邱顯智今說，欠錢還錢天經地義，身為立委這種公眾人物，更應該要做社會表率，不可因職務上關係就想賴帳，這是不對的。

柯文哲訪陳永和 密談1小時

民眾黨主席柯文哲昨天拜訪「最強里長」之稱的台南立委第6選區無黨籍參選人陳永和，密談近1小時，陳說，剛開始提到整合話題時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦