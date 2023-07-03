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柯文哲訪陳永和 密談1小時

聯合報／ 記者李文德／台南報導
民眾黨主席柯文哲（中）昨拜會台南立委第6選區無黨籍參選人陳永和（右）。記者李文德／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）昨拜會台南立委第6選區無黨籍參選人陳永和（右）。記者李文德／攝影

民眾黨主席柯文哲昨天拜訪「最強里長」之稱的台南立委第6選區無黨籍參選人陳永和，密談近1小時，陳說，剛開始提到整合話題時，他便打斷話題強調自己無黨參選；柯文哲被問區域立委有與其他黨合作空間，回應尋求最大的利益，不希望做損人不利己的事情。

南市黨部主委蔡宛秦和陳永和為舊識而牽線此次拜會，陳、柯會後一起受訪，陳說，針對內政部分會談，例如他希望台糖港墘農場能夠規畫成森林公園、關廟區大潭埤能夠有更多水上活動，至於兩岸或外交關係不太懂，區域立委要重視地方。

陳永和重申「自己是孤鳥，不是鴿子，也不會被輕易牽著走」以無黨參選，更提醒柯文哲，希望政治人物不要來地方跑一趟就覺得好像很熟識，要再來基層多走走，聽如何建設比較實在。

柯文哲說，陳永和比較著重在於內政、提出這個選區都市計畫該如何執行，自己主張落實地方自治也是一種態度，第1次見面至少知道陳的理念跟他蠻合的。至於兩人有無可能合作？柯指出，政治上可以有各種選項，用無黨參選可以凝聚最多選票，也是很好的。

民眾黨區域立委是否和其他黨還有合作空間？柯文哲回答，不可能完全不派區域立委人選，到最後還是會尋求最大的利益，不會希望損人不利己的事情。第6選區競爭者還有民進黨現任的王定宇、國民黨不分區立委陳以信。

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