綠憂分裂投票 國會過半不敢樂觀

民進黨力拚二○二四大選，綠營內部評估，民進黨總統參選人賴清德選情相對穩定，但立委選戰面臨艱困選區尋才不易、部分選區新人接班困難以及綠營「內訌」三大困境，此外，黨內也憂心中間、年輕選民會在總統、立委選舉「分裂投票」，對於綠營明年能否再次國會過半，達成完全執政，始終不敢樂觀。

民進黨人士說，立委選舉第一個困境，是艱困選區的提名困難，賴清德提出「民主大聯盟」概念很好，但現實尋才不易，好不容易找到人，但先前碰上性平風波，導致林飛帆、李正皓退選。目前有十一個艱困選區待提名，據了解，周二提名小組預計討論雙北、花蓮、宜蘭及離島，最慢七月十三日中執會會全數處理完。

黨內人士表示，第二個困境是部分民進黨現任立委選擇交棒，如基隆立委蔡適應、新北江永昌與余天、嘉義縣陳明文、高雄劉世芳都不連任，但這些選區中，除陳明文兒子陳冠廷選情較為穩定，其餘選情都有待加強。

第三個困境是綠營「內訌」，以及部分選區因司法爭議提名卡關。黨內人士說，已完成提名的選區至少三區仍存在整合問題，北市第二選區王世堅、何志偉初選裂痕未彌平，台東的劉櫂豪、賴坤成陷入分裂危機，劉甚至明確表示，朝參選到底方向規畫，北市第四選區，高嘉瑜和堅持參選的基進黨吳欣岱，恐分散綠營票源，讓藍軍得利。

原本接棒蔡適應選基隆立委的市議員張秉鈞，因涉嫌詐領助理費退選，宜蘭資深立委陳歐珀則因與詐團有「互動」不再參選。黨內人士說，基隆人最強棒蔡適應、內政部長林右昌的參選意願都不高，有待黨中央再溝通勸進，宜蘭則傾向由現任黨部主委陳俊宇參選，但基層仍有雜音待整合。

另有民進黨立委指出，很憂心中間與年輕選民出現「分裂投票」，這群人沒有特定的「政黨忠誠度」，總統或許會投賴清德，但攸關立委席次的政黨票，未必投給民進黨，其中年輕選民票投柯文哲帶領的民眾黨可能性高，也會影響民進黨立委席次。

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