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中一選區三腳督 海線藍白合破局？

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅劉柏均／台中報導
金門大學副教授劉燈鐘（右）搶最後一刻，完成登記立委第一選區國民黨參選人。圖／國民市黨部提供
金門大學副教授劉燈鐘（右）搶最後一刻，完成登記立委第一選區國民黨參選人。圖／國民市黨部提供

國民黨布局台中市區域立委選舉，昨天完成最後兩個選區登記參選。被列為艱困選區的第1、7選區分別由金門大學副教授劉燈鐘、國民黨中央黨部發言人林家興登記參選。市黨部表示，將送中央辦理，最快下周宣布提名。民眾黨已徵召前立委蔡壁如投入「中一選區」選立委，對上民進黨立法院副院長蔡其昌，此區也成為台中第1個藍綠白「三腳督」的戰區。

蔡壁如已將戶口遷入選區內，劉燈鐘也登記參選，藍營基層原本期待海線「藍白合」是否破局？地方評估，蔡壁如戰力強，劉燈鐘提早開跑，能否拉抬聲勢是關鍵，在藍營正式提名前，各種可能性都有。

政壇評估，台中1選區藍白各推參選人挑戰蔡其昌，這是台中第1個「三腳督」戰區，隨著大選腳步逼近，總統選情與大環境氛圍，其他選區是否會複製「三腳督」型態？還待觀察。

台中市8個區域立委選區，國民黨分3梯次登記，昨天最後的1、7選區登記完成。劉燈鐘在登記截止前半小時，出現在市黨部完成登記。劉燈鐘強調，努力爭取勝選。林家興登記參選7選區，將對上民進黨強棒何欣純

國民黨主席朱立倫昨在台中說，蔡壁如獲得大家肯定，未來黨與黨間會保持聯繫，不排除任何方式與可能，下架民進黨是共同目標。國民黨市黨部主委顏文正說，將依規定提報黨中央，若順利下周可宣布提名，藍營目前有2席立委，有信心拿下4席。

民眾黨市黨部主委江和樹說，除蔡壁如參選1選區，民眾黨還在評估其他選區人選，2、5、7選區都有機會。民眾黨主席柯文哲前天在台中表示，不管藍白合或綠白合，為台灣選區好人才最重要。

民進黨在台中有5席立委，加上無黨籍現任立委黃國書。綠營在第3、8選區人選仍未定案，目前傳出3選區徵召現任議員周永鴻、8選區徵召現任議員謝志忠；不過又傳出綠營會出奇兵，預計下周開會後才有明確方向。

2024大選 立委選舉 蔡壁如 劉燈鐘 蔡其昌 林家興 顏文正 朱立倫 何欣純 柯文哲

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