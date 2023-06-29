藍綠立委提名陷僵局 一邊出包連連、一邊找嘸戰將

民進黨在台北、宜蘭等地都出現立委退選的狀況，黨主席賴清德提名的人選因不同理由退選，讓民進黨傷透腦筋；國民黨雖暫無退選狀況，但如萬華、桃園等艱困選區仍遲遲找不到可戰之將，尤其萬華提名還可能牽動黨內整合，暴露兩黨左支右絀的人才荒。

民進黨提名頻出包

民進黨本次許多立委獲提名後引發爭議並被迫退選，場面相當尷尬；首先是宜蘭現任立委陳歐珀涉及詐騙醜聞，自行宣布不爭取連任，另外與民進黨合作的無黨籍候選人李正皓，因偷拍前女友的往事遭爆而宣布退選；桃園第5選區初選獲勝的是議員楊家俍也因過去曾犯前科而宣布退選。

另外還有民進黨前副秘書長林飛帆，因涉嫌吃案黨內性騷擾案件而引咎退選；最近更有基隆立委參選人張秉鈞因涉嫌詐領助理費，遭基隆地檢署聲請羈押，還由弟弟出面宣布退選。而這些地區後續在黨內雖有替補人選，但賴清德似乎仍無法下定決心，也讓黨內擔憂不已。

國民黨找不到戰將

國民黨雖然沒有立委退選，但許多艱困選區也找不到人出戰，其中波折最多的就屬中正萬華選區，本來由在地市議員鍾小平、應曉薇與郭昭巖進行初選，結果因為各家民調差距太大，黨內宣布暫緩提名，至今也不知道如何化解。原本黨內還想徵召前高雄市長韓國瑜女兒韓冰，但近日已證實遭韓冰拒絕。

民進黨在艱困選區找不到人，網紅雞排妹曾被點名可替民進黨出戰中山北松山、基隆與永和選區，但其實在地都有人選，如中山北松山有前市議員阮昭雄，基隆也有人勸進現任立委蔡適應與市議員張之豪。國民黨則在桃園第六選區也遲遲找不到可挑戰現任無黨籍立委趙正宇的人選。

這些紛擾都顯示兩黨其實都有人才荒的問題，因此特定人選才會被頻繁提起，或可到任何區域參戰，卻沒有夠多人選可以投入不同選區作戰；而兩黨提名頻出包，選民都看在眼裡，也會成為人民投下神聖選票的重要依據，各黨都應謹慎處理。







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