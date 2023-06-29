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白綠立委提名 蔡壁如將戰蔡其昌

聯合報／ 記者歐陽良盈蔡晉宇陳敬丰／連線報導
前立委蔡壁如（圖）獲民眾黨中央徵召，將參選台中市第一選區，挑戰立院副院長蔡其昌。記者黃仲裕／攝影
前立委蔡壁如（圖）獲民眾黨中央徵召，將參選台中市第一選區，挑戰立院副院長蔡其昌。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨昨天公布首波區域立委徵召名單，現任立委陳琬惠張其祿和前立委蔡壁如三人確定上陣，陳琬惠將參選宜蘭縣、張其祿參選台北市第八選區（中正、文山）、前立委蔡壁如參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），對上現任立法院副院長蔡其昌。據悉，下周三會再公布新一波區域立委提名名單。

台灣民眾黨發言人李頂立表示，陳、張、蔡參選區域立委，三人特色鮮明、問政殷切，毫無懸念，接下來會陸續公布區域立委提名名單，除了現任立委，還會有區域新面孔，民眾黨選決會和中央委員會會再做進一步的評估和確認，適時公布。

民進黨中執會昨天徵召詹紀緹參選新竹縣第一選區立委，將對上國民黨徐欣瑩；苗栗縣第二選區與無黨籍苗栗縣議員曾玟學合作，對上國民黨邱鎮軍；山地原住民選區徵召立委伍麗華、平地原住民選區徵召立委陳瑩。

民進黨主席賴清德表示，在野黨提出重啟服貿，曾玟學十年前參與反服貿，可以充分表達十年前是如何辛苦地為台灣守住經貿發展。

賴清德指出，詹紀緹有在地經驗，曾在黨部歷練，也在農會工作過，擔任過宮廟文教協會理事長，更具備國會幕僚經驗，嫻熟國會運作，這次來到第一線，盼爭取選民認同。

2024大選 立委選舉 張其祿 曾玟學 蔡壁如 陳琬惠 賴清德 蔡其昌 伍麗華 徐欣瑩

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