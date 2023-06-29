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林右昌選基隆立委？ 謝國樑：祝福民進黨

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆民進黨基層認為現任內政部長、前市長林右昌是接替提名的強棒人選。本報資料照片
基隆民進黨基層認為現任內政部長、前市長林右昌是接替提名的強棒人選。本報資料照片

民進黨基隆市立委參選人張秉鈞涉貪被收押，家人代宣布退選，民進黨接替人選仍未定案，地方勸進聲除了指向立委蔡適應，也有不少人推薦入閣當內政部長的前市長林右昌。基隆市長謝國樑說，祝福民進黨盡快找到自己屬意的人選。

民進黨「2024大選提名策略小組」前天舉行會議，針對基隆立委參選人張秉鈞家人向黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立委提名，提請中執會同意通過，但未決定接替人選；地方勸進蔡適應、林右昌，甚至也有人建議找「雞排妹」。蔡適應前天曾表明「不會是我」。

謝國樑昨被問及有人勸進林右昌時說，希望民進黨盡快找到自己黨屬意的提名人選征戰基隆市，他是國民黨籍，會全力輔選國民黨立委提名人林沛祥，祝福民進黨，大家進行友善君子之爭。

林右昌在基隆執政8年施政成績獲市民肯定，民進黨基層認為如果蔡適應堅持不選，由林右昌出馬恐怕才能保住這一席立委，否則陣前換將，現在不管任何人出馬，恐是苦戰，但林右昌剛入閣不久，要捨棄部長保立委，地方也認為可能性不高。

對於地方勸進聲音，林右昌幕僚並未回應。對於是否由參加初選民調第二的議員鄭文婷接替，還是有其他人選，甚至空降？民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，接替提名人選尚待中央協調、討論，確定人選會在7月16日全代會前定案，目前都還在尋求最適當人選，各種方案都會考量。

2024大選 立委選舉

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