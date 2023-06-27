吳音寧辦首場問政說明會 參選盼為溪州帶來進步

接受民進黨徵召參選彰化第3選區立委的作家吳音寧，今天晚間在彰化溪州鄉圳寮村舉辦首場問政說明會；吳音寧說，她參選立委不是為了經營家中事業，而是希望為溪州鄉帶來進步。

民主進步黨日前徵召吳音寧參選彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）立委，目前彰化第3選區現任立委為中國國民黨籍的謝衣鳯，謝衣鳯的媽媽鄭汝芬曾任立法委員，弟弟謝典林則是彰化縣議會議長。

吳音寧選在彰化溪州鄉圳寮村普玄宮舉辦首場政見說明會，民進黨籍立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢等人都到場力挺。

吳音寧指出，圳寮村是她的家鄉，小學念的就是圳寮國小，這次參選立委不為自己的利益，也不是為了顧自己家中的財產，也不是為了經營家中的事業，而是為了顧大家的公共利益及地方發展。

吳音寧說，她在擔任台北農產運銷公司總經理時，每天都認真做事情，當地方需要她的時候，她就站出來，站出來是希望家鄉有發展，有能力服務更多人，讓彰化縣民有更好的生活，大家一起過好日子。

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