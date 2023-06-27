快訊

連環爆料何時了？唐綺陽揭「停止日」 預言：還有更大咖會翻車

被山神教訓？男登能高南峰拍搞怪照 下山竟墜崖

7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治

登記藍營中市立委第7選區初選 林家興：我不是刺客

中央社／ 台中27日電
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供
國民黨發言人林家興。圖／國民黨提供

國民黨發言人林家興今天到台中市黨部登記參加立委第7選區黨內初選，他表示，選擇投入艱困選區是因台中將是未來台灣發展重心，他強調「我不是刺客」，有決心留在地方深耕。

台中市共有8個區域立委選區，其中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）及第7選區（太平、大里）現任立委是民進黨的蔡其昌與何欣純，國民黨將這2選區列為艱困選區，並從今天起到29日辦理黨內初選登記作業。

林家興今天由國民黨新生代立委參選人黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人陪同，前往市黨部辦理登記，宣布參選第7選區立委。

對於投入艱困選區，他指出，因為對台中市未來發展有信心，台中將是未來台灣發展重心，大里及太平區近年來外來人口增多，新大樓林立，許多外地年輕人到這裡成家立業、追逐夢想，「他們的夢想也是我的夢想」，願意和大家一起實踐。

林家興認為，他生命中很重要的人的故鄉在台中，希望「她的家鄉也會是我的家鄉」，他要為兩人的家鄉奮戰。

林家興指出，在拜會基層這段時間，許多不分藍綠的民眾甚至親綠的里長告訴他，現任的立委只顧跑攤、沒有爭取重大建設，在立法院也是照著民進黨的意思投票，「是黨意代表，不是民意代表」，大里太平的鄉親希望換人做做看。

他並強調「我不是刺客」，他說，刺客是刺完就會離開，自己有決心留在地方深耕，會留下來為大里太平奮戰。

2024大選 立委選舉 林家興

延伸閱讀

國民黨發言人林家興登記 挑戰中七全國得票最高立委

綠護航性騷惡狼？ 何欣純：國民黨雙標 「政治跟騷狂」別來！

傳黨中央接手侯團隊藍委喊讚 國民黨：沒討論 會做後盾

林飛帆為性騷吃案不選了 林家興批：怯戰止血充滿算計

相關新聞

「堅偉大戰」挨告加重誹謗 王世堅出庭喊：硬要告就針對我

民進黨立委初選，台北市第二選區（士林、大同）爆發「堅偉大戰」，何志偉今年4月提告王世堅和莊瑞雄違反選罷法、加重誹謗罪。今...

民進黨最新立委布局 美女刺客詹紀緹選竹縣、苗栗禮讓曾玟學

民進黨「2024大選提名策略小組」今天下午舉行會議，會中拍板新竹縣第一選區提名湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹、苗栗縣第...

基隆立委參選人張秉鈞退選改誰上陣？蔡適應：不會是我

民進黨基隆市立委參選人張秉鈞涉貪被收押，他的弟弟代宣布退選。各界關心接替人選，基隆市議員張顥瀚說，中央徵召立委蔡適應競選...

民眾黨區域立委布局 邱臣遠：採精準提名

民眾黨因應2024區域立委選戰，提名布局受關注。民眾黨立法院黨團總召、立委邱臣遠今天在立法院受訪時指出，大方向採精準提名...

今拜會高虹安 吳欣盈被問選竹市立委這麼答

民眾黨不分區立委吳欣盈今天到新竹市政府拜會市長高虹安，中午也參訪自家新光集團所有新竹州圖書館，州圖今年迎來星巴克進駐，成...

國民黨發言人林家興登記 挑戰中七全國得票最高立委

國民黨台中立委第一、七選區初選，市黨部今起受理，登記3天。國民黨發言人林家興搶頭香，要挑戰本屆全國得票數最高的立委何欣純...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦