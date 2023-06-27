登記藍營中市立委第7選區初選 林家興：我不是刺客

國民黨發言人林家興今天到台中市黨部登記參加立委第7選區黨內初選，他表示，選擇投入艱困選區是因台中將是未來台灣發展重心，他強調「我不是刺客」，有決心留在地方深耕。

台中市共有8個區域立委選區，其中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）及第7選區（太平、大里）現任立委是民進黨的蔡其昌與何欣純，國民黨將這2選區列為艱困選區，並從今天起到29日辦理黨內初選登記作業。

林家興今天由國民黨新生代立委參選人黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人陪同，前往市黨部辦理登記，宣布參選第7選區立委。

對於投入艱困選區，他指出，因為對台中市未來發展有信心，台中將是未來台灣發展重心，大里及太平區近年來外來人口增多，新大樓林立，許多外地年輕人到這裡成家立業、追逐夢想，「他們的夢想也是我的夢想」，願意和大家一起實踐。

林家興認為，他生命中很重要的人的故鄉在台中，希望「她的家鄉也會是我的家鄉」，他要為兩人的家鄉奮戰。

林家興指出，在拜會基層這段時間，許多不分藍綠的民眾甚至親綠的里長告訴他，現任的立委只顧跑攤、沒有爭取重大建設，在立法院也是照著民進黨的意思投票，「是黨意代表，不是民意代表」，大里太平的鄉親希望換人做做看。

他並強調「我不是刺客」，他說，刺客是刺完就會離開，自己有決心留在地方深耕，會留下來為大里太平奮戰。

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