綠選對會議前夕 基市立委參選人張秉鈞退選

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞涉嫌詐領公費助理費，法院21日裁定收押禁見。民進黨中央選舉對策委員會今天將討論張案，張秉鈞的弟弟張偉麒昨天代替哥哥宣布退選。民進黨發言人張志豪表示，尊重這個決定，後續交由大選提名策略小組討論。

檢調20日搜索張秉鈞服務處和住家，並將張秉鈞及父母張錦煌、陳瓊茹等人帶回偵訊。檢方指控張錦煌自2009年到2018年間，張秉鈞自2018年到今年3月利用陳姓、吳姓被告當人頭，向基隆市議會詐領公費助理費案。張秉鈞一家3口都辯稱不知情，供詞卻互相矛盾。檢方21日清晨聲押張秉鈞和父母，其他人交保。

張秉鈞和父母涉案遭收押撼動地方政壇，201晚間曾傳出張秉鈞退選消息，競選團隊隨即發出聲明，表示靜待司法調查，並未退選，「望請有心人士切莫以訛傳訛」。

事隔5天選對會開會的前一天，張偉麒在張秉鈞臉書張貼「退選聲明」，指助理費疑雲已進入司法程序，哥哥會勇於面對，並與家人全力配合司法偵辦。全案未有定論前，為了避免占用過多社會資源，並因個人事件影響後續選情，他與家人討論後，決定代替哥哥宣布退出明年立委選舉。

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