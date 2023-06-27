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偕柯文哲拜鎮瀾宮 蔡壁如選立委呼之欲出
民眾黨前立委蔡壁如評估選台中第一選區立委，近日逐漸明朗。民眾黨主席柯文哲明天到台中，將與蔡壁如同框，前往大甲鎮瀾宮參拜，並參訪在地店家，「踢館」意味濃厚。蔡壁如昨發言說「在野黨要勇於挑戰綠營的強區」，宛如參選宣言。地方認為蔡壁如參選「呼之欲出」，可望對上民進黨籍現任立委，立法院副院長蔡其昌。
蔡其昌昨不回應。國民黨市黨部表示，該立委選區黨內仍在領表登記階段，將依規定辦理。
蔡壁如昨在媒體發表「在野黨要勇於挑戰綠營的強區」論點，並舉例台中立委第一選區現任立委是新潮流系、立院副院長蔡其昌，是所謂「強區」；大台中地區可成為團結力量的據點。蔡壁如說，總統選舉須爭取中、彰、投、雲林支持，強化基層紮根，同時以戰養戰，可為2026地方選舉試水溫。台中第一選區在民眾黨看來，是中部的「重中之重」。
柯文哲明天將到台中與蔡壁如合體，目前安排4處公開行程，其中3處位於大甲，第一站就到大甲鎮瀾宮參拜；董事長顏清標已出國，由副董事長鄭銘坤接待，隨後柯、蔡將與大甲觀光業者進行交流座談。柯文哲明傍晚將在烏日臻愛花園會館演講，並與青商會餐敘。政壇觀察，柯文哲此行為蔡壁如參選「試水溫」、「暖身」意味濃厚。
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