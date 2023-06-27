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宜蘭選戰 陳琬惠轉戰區域立委

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
民眾黨不分區立委陳琬惠確定轉戰宜蘭縣區域立委，下月初將與其他選舉區人選一併公布。記者戴永華／攝影
民眾黨不分區立委陳琬惠確定轉戰宜蘭縣區域立委，下月初將與其他選舉區人選一併公布。記者戴永華／攝影

民眾黨針對下屆立委選舉的提名策略，決定目前的5位不分區立委全都要下去拚戰縣市區域立委。黨中央選決會昨天開會，除了陳琬惠參選宜蘭區域立委的態勢明朗，其他部分人選尚未確定，預計下月初一起公布。

國民黨已經提名縣議員黃琤婷參選，民進黨預計下月初徵召提名縣議員陳俊宇參戰，加上民眾黨立委陳琬惠加入戰局，3人都是這場立委選舉的新面孔。

民眾黨選舉決策委員會昨天開會討論人選時，與會者對於部分不分區立委所要參選的選區未完全有共識，預計下月初全部名單確定後統一公布。

其中，陳琬惠去年底縣長敗選後，遞補上民眾黨不分區立委，她這次原本有望留在不分區立委名單，但在民進黨立委陳歐珀5月21日宣布退選後，成為黨中央考量她轉戰區域立委的的關鍵。

民眾黨縣黨部主委李偉華分析，陳琬惠投入這場選戰有3大優勢，包括她是目前藍白綠3位參選人中，唯一有過國會問政經驗的人，其揭弊犀利與專業問政，表現傑出。

其次，陳琬惠去年底選過宜蘭縣長，也是唯一有過全縣大選選戰經驗的人；此外，她擔任不分區立委以來，接受民眾服務案件獲得不錯口碑與評價，這方面也優於其他兩位參選人。

李偉華表示，綜合來看陳琬惠的正面形象非常加分，但宜蘭屬於比較傳統氛圍的選區，陳可能在陸戰部分還需要加強，希望努力爭取選民認同。

2024大選 立委選舉 陳琬惠 黃琤婷 陳歐珀 陳俊宇

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