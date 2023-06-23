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新北立委 藍拚過半 綠保位戰

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄。圖／本報資料照片
國民黨新北市黨部主委黃志雄。圖／本報資料照片

新北共12席立委，民進黨9席，國民黨僅3席，綠大藍小。目前國民黨蘆洲五股選區尚無人選，民進黨因名嘴李正皓退選，永和選區也重覓人選。國民黨將以席次過半為主要目標，朝最大值努力；民進黨希望守住現有席次，希望至少再拚1席。

民進黨蘆洲五股現任5連霸立委林淑芬被稱為「民進黨的良心」，長期以來她大多對事不對人，在黨內幾乎成為孤鳥，卻贏得地方尊重，2020年國民黨派出深耕地方多年的黃桂蘭應戰，依然被林淑芬拿下6成2共13萬2591票，連2屆創下全市立委最高票紀錄，全國各立委選區中也名列前茅；黃最後拿下7萬7625票。

國民黨在12選區中，只剩這一區還無法敲定人選。新北市黨部主委黃志雄說，人選還在徵詢；但國民黨在新北基礎扎實，除了守住現有3席，主要目標是過半，再往上加席次是努力的方向。

國民黨永和現任立委林德福則從基層出身，選上立委前當過2屆市民代表、2屆永和市長，並連任6屆立委，前後近40年地方服務，根基穩固，又在新北藍營本命區，本屆拿下10萬2108票，擊敗涉入性騷案去職的民進黨勞動部次長機要蔡沐霖6萬8206票，如今原本和民進黨合作的名嘴李正皓又被逼退，綠營苦無人選。

民進黨新北黨部主委何博文說，目前提名小組還在討論中，地方上有永和後溪里長莊銘淵毛遂自薦，待提名小組開會確定，再對外公布。另有民進黨黨務人士透露，除了莊銘淵，前議員羅文崇、發言人張志豪都是考慮人選，羅文崇長期經營永和，張志豪過去雖在中和，但也做部分永和地方服務。

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