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基隆張秉鈞涉貪收押 綠傳退選聲浪

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰邱瑞杰／連線報導
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（右）涉嫌詐領助理費。圖／聯合報系資料照
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（右）涉嫌詐領助理費。圖／聯合報系資料照

民進黨區域立委提名再掀波瀾，基隆市立委參選人張秉鈞涉貪，連同父母張錦煌和陳瓊茹都列被告，昨遭羈押禁見。外傳張將退選，「張秉鈞服務團隊」昨晚在臉書貼文反駁，表示退選是不實消息。但黨內人士希望張秉鈞近日自行退選。

台東縣綠營立委選情則陷入分裂危機，現任立委劉櫂豪釋出將參選到底的訊號，與通過初選的賴坤成整合問題浮上檯面；黨內人士表示，賴坤成已經通過初選民調檢驗，劉櫂豪若執意參選，恐違反黨紀。

國民黨基隆立委參選人林沛祥昨說，一直視張秉鈞為尊敬的對手，調查結果未確定前不妄加評論，並盼檢調公正調查，查清案情。

據轉述，民進黨秘書長許立明昨在中常會黨務報告時表示，民進黨會循相關程序處理，避免對黨造成不可控制的傷害。黨內人士表示，張秉鈞退選的態勢相當清晰，時間點會在27日立委提名小組開會前，並在會議中確認；民進黨希望在7月16日全代會前處理完區域立委提名，該目標不變。

民進黨發言人張志豪表示，民進黨尊重司法調查，如有不法之情事，毋枉毋縱；提名策略小組將充分討論，黨中央也會用最高道德標準來處理。

台東茶壺風暴部分，劉櫂豪表示，電話民調決定黨的提名人選，他都尊重，也無意去改變這樣的結果，但是最重要的是，民眾在明年投票日才會決定誰能真正代表台東的鄉親，而不是由電話決定；他會持續爭取鄉親支持，積極地朝參選的方向前進。

劉櫂豪表示，所有台東鄉親過去這23年最有印象的是賴坤成不計其數，透過網路、公開場合，對他及團隊、甚至家人，進行無情摧毀式攻擊，如果對這樣惡質的選舉方法，他還是選擇容忍、選擇默不吭聲，其實是在懲罰良善的人，也是助長這種惡質的手法。

台東地方民代昨天舉行團結記者會挺賴坤成，賴坦言，多次釋出善意均被劉櫂豪「已讀不回」，黨內總統參選人賴清德17日去找劉櫂豪協調，內容不得而知，但他會做好劉參選的心理準備。

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