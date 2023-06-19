蔡惠玉入黨 宜蘭綠委人選延後公布

立委陳歐珀退選後，民進黨宜蘭立委參選人遲遲未定。黨中央選策會上周二原要討論徵召縣黨部主委陳俊宇，但當天陳定南教育基金會董事蔡惠玉申請入黨，黨中央若下午決定人選並非蔡惠玉，易被外界解讀打臉太用力，所以把提名作業延後。

信賴台灣之友會秘書長陳金德日前與民進黨團向黨中央推薦5位人選，包括中央畜產會董事長林聰賢、縣黨部主委陳俊宇、前副縣長黃適超，無黨籍的陳定南教育基金會董事蔡惠玉與律師林國漳。

基層對於提名無黨籍人士參選，頗多意見，蔡惠玉於是決定入黨，13日上午在陳定南教育基金會董事長林光義與蘇澳鎮長李明哲等人陪同申請入黨，希望消弭黨內雜音，而蔡在入黨前確曾拜訪黨內「高層」。

據了解，黨主席賴清德向來尊敬法務部前部長陳定南這位政治導師，蔡惠玉由林光義陪同拜會的正是賴清德，當面也獲賴禮貌性鼓勵支持，讓蔡信心大增。

民進黨選舉對策委員會正好13日下午要討論處理宜蘭立委參選人，決定人選後隔天對外公布，未料蔡惠玉當天上午入黨，基於不好對蔡惠玉及陳定南的支持者「打臉」太過，決定延後處理。

知情人士認為，蔡惠玉入黨後未見她下鄉勤跑行程，光憑抱負理想與入黨新生就想要爭取提名，一般認為被徵召可能性不大；而這次新系在宜蘭不推人選，所以議會黨團建議的新潮流林聰賢及黃適超也不可能，剩下唯一參選人陳俊宇呼之欲出。

民進黨目前在全國15個選舉區尚未確定人選，最遲7月16日全國黨代表大會之前要決定，宜蘭公布徵召提名人選可能在月底或下月初。陳俊宇表示，最近拜訪基層受到不少鄉親鼓勵，若獲徵召，必當全力以赴。

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