中正萬華立委選戰 藍延後提名

中正萬華立委選戰，國民黨先前因2份民調結果差異過大，延後提名時程，北市黨部主委黃呂錦茹昨天表示，本周黨中央會討論如何解讀民調，仍不確定何時提名。以無黨籍參選的于美人昨辦「萬中選一奉茶所」開幕茶會，北市前副市長黃珊珊、民眾黨議會黨團副主任吳怡萱到場力挺，議員吳沛憶則酸于美人喊拋藍綠，但仍有政治大咖相挺，強調自己認真問政，終會贏得民眾支持。

國民黨北市黨部原規畫6月14日公布第五選區議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平的民調結果，確定徵召的人選，不過因為2家民調結果差異5至9個百分點，已經交黨中央審議，整個提名時程延後，黃呂錦茹也不確定何時可以提名，要看黨中央如何處理。

黃呂錦茹說，過去從沒發生過結果差異這麼大的2份民調，本周黨中央會討論，至於會不會重做民調，要看委員決定。對於國民黨7月2日將辦全台立委提名人大造勢，第五選區提名恐趕不上，黃呂錦茹說，提名作業不會影響其他活動進行。

于美人昨天舉行「萬中選一奉茶所」開幕茶會，除黃珊珊、吳怡萱到場力挺，親民黨主席宋楚瑜、前立委顏清標等人也送花籃祝賀。黃珊珊昨天幫于美人站台時也表示，之所以站出來力挺，是希望好人都能出來為民服務、讓政治環境更乾淨。

代表民進黨參選中正萬華的吳沛憶則表示，對手于美人有非常高的知名度，也很有話題性，但中正萬華的民眾就是最挺自己的大咖，她擔任議員這幾年來，每天努力服務、認真問政，相信會贏得民眾支持。

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