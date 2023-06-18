綠不分區立委 卓榮泰被點名

二○二四選舉藍綠白立委布局各有進展，民進黨將在七月十六日全代會前完成區域立委提名作業，不分區立委布局雖未展開，但包括整份名單的形象擔當與潛在立法院長人選都已在黨內熱議。黨內人士說，若能延攬盧彥勳納入不分區，是步好棋；民進黨前主席卓榮泰也被點名，在綠營席次過半情況下，卓若納不分區，出馬角逐立法院長的機會相當高。

民進黨提名區域立委，日前受詐騙、性騷案影響，宜蘭陳歐珀、永和李正皓、中山北松山林飛帆退選，尚有十二個選區未完成提名，預計接下來三周中執會密集處理。

區域立委提名進入尾聲，不分區立委布局也悄悄展開。民進黨中常會慣例會邀請學者、社會賢達前來專題演講，近期該專題演講冠上了「民主大聯盟系列講座」名稱，讓外界嗅到可能被延攬成為不分區立委的可能性，該系列講座的第一棒，正是網球國手盧彥勳，第二棒則是財訊董事長謝金河。賴清德昨前往台東和棒球明星張泰山同台，也引發外界聯想。

民眾黨部分，明將舉行選舉決策委員會議，討論區域立委人選名單，知情人士透露，下屆區域立委提名將採取精兵政策。黨內評估，新竹市有執政優勢，又是柯文哲的故鄉，有機會讓民眾黨在區域立委席次破蛋。

據了解，新竹市議員李國璋、不分區立委吳欣盈、市府發言人施淑婷和徐千晴等人都被點名是合適人選，柯文哲將親自徵詢不同對象。知情人士透露，選決會當天預計會先對人選討論，首波區域立委提名預計最快月底才會公布。

國民黨方面，據了解，區域立委提名會在六月底前完成，不分區立委提名則會在十、十一月。

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