羅智強不倡議「政黨輪替大聯盟」 引發苗博雅、徐巧芯空戰

國民黨台北市立委參選人羅智強，前天倡議「政黨輪替大聯盟」，藍軍嘩然，羅臨時取消記者會外，昨晚發文道歉，不再倡議政黨輪替大聯盟，並表示將全力以赴贏得大安區立委選舉。參選大安區立委的社民黨市議員苗博雅，上午受訪表示將會成立「大安立委輪替大聯盟」等羅智強，「參選大安的目標，就是讓小強自由飛」。

苗博雅指出，羅智強就是苗博雅參選大安區的原因。並指羅智強的志向是到外縣市選市長、選總統。「小強不該被綁在大安，大安也不該再一次面臨小強飛來飛去的問題」，大安區就交給一直在大安的苗博雅來顧。

苗博雅表示，如果國民黨不懂欣賞羅智強的好，小強哥或許可以考慮跟巧芯一起組成小黨。苗還說，昨天巧芯前輩指導，只要有心，小黨生存很簡單，要選什麼都沒問題，不用跟大黨結盟。這麼有氣魄，相信小強哥跟巧芯姐組一個黨，不用靠中國國民黨，一定馬到成功。

苗的貼文也引來徐巧芯留言，諷苗博雅，有決心的人，參加一個黨就是一個黨，不會像某些人為了要選舉和被人家禮讓或者是變成別人的不分區啦；「結盟」說得很好聽，但事實是苗博雅當初是「綠社盟」的時候，還有能力提區域拿20萬票、不分區拿30萬票，後來跟范雲兩個人，以社民黨的民意，一個一個的被民進黨收到寶貝球裡面著，政黨才正式爛掉的。

徐巧芯說，她為什麼會關心這件事呢？因為她在念書的時候也被騙過，以為綠社盟是一個很有理想的政黨。結果到頭來只是民進黨的「神奇寶貝」。

苗博雅也反擊，要徐巧芯論政要講道理，國民黨可以跟民眾黨結盟，「但我社民黨不准跟民進黨結盟？」這是什麼道理？藍能你不能嗎？別忘了，國民黨創黨初始，還「聯俄容共」直接跟共產黨結盟，請共產黨教國民黨組黨呢！ 國民黨立委參選人羅智強昨宣布不再倡議政黨輪替大聯盟，引發北市立委參選人苗博雅、徐巧芯在臉書空戰。圖／取自苗博雅臉書

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