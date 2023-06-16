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國民黨徵召黃建賓 參選台東立委

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國民黨徵召大武鄉長黃建賓參選台東區域立委。本報資料照片
國民黨徵召大武鄉長黃建賓參選台東區域立委。本報資料照片

國民黨昨宣布大武鄉長黃建賓參選台東區域立委，黨秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴及議長吳秀華站台，誓言把丟失13年的立委席次拿回來。黃建賓指自己起步晚，會更盡力感動鄉親，黃健庭說，黃建賓完全符合黨世代交替大方向。

台東下屆區域立委，國民黨將由黃建賓代表出戰，黨祕書長黃健庭昨在台東縣黨部宣布此事，藍軍議員、鄉鎮長、縣黨部基層幹部等重要人士都到場力挺，展現團結氣氛。

主持人開場介紹參選人時，誤將黃建賓說成黃健庭！黃健庭順勢起身說「黃健庭的同父異母弟弟—黃建賓」，一語化解尷尬，現場掌聲四起。黃建賓說，他起步晚，雖然很多人還不熟悉他，但他會用更多時間感動鄉親，未來會在立法院為台東爭取更多資源挹注家鄉。

具碩士學歷的黃建賓現年44歲，當過村幹事、學校幹事、2屆鄉代表會主席，連任一次鄉長，鄉長任內成功將大武鄉翻轉為南迴觀光重要鄉鎮。

黃健庭說，這次讓年輕的黃建賓出來，符合國民黨世代交替大方向，黃建賓雖年輕，但政治歷練完整，從偏鄉出發，更了解地方的需求與期待，「只要大家團結一起，就沒有輸的理由」。

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