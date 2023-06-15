聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗博雅披綠袍參選北市6選區 簡舒培不認同
民進黨中執會昨天通過第三波「民主大聯盟」立委提名，徵召北農前總經理吳音寧參選彰化第三選區，學者林志潔參選新竹市，台北市第六選區則與社會民主黨合作由市議員苗博雅參選。民進黨主席賴清德表示，持續推動「民主大聯盟」，與社會有更廣、更多連結。
國民黨中常會昨天也通過立委選舉第九梯次建議輔選名單案，包括台南市第三選區徵召姚正玉、台南市第五選區徵召王家貞，平地原住民選區提名黃仁。國民黨主席朱立倫和中央提名委員會成員副主席夏立言等人，一同為三位立委參選人加油鼓勵，展現團結求勝的氣勢。
苗博雅將對戰國民黨前台北市議員羅智強；吳音寧迎戰國民黨現任立委謝衣鳯；林志潔對上國民黨現任立委鄭正鈐與時代力量立委邱顯智。三位立委參選人中，苗博雅爭議最大，有意爭取提名的民進黨北市議員簡舒培直指黨中央聽不到基層聲音及努力，不認同、也無法支持禮讓；民進黨國際部主任謝佩芬昨坦言「心情很複雜」。苗博雅說，會與優秀人才共同努力，對於大安區翻轉目標是一致的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言