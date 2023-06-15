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苗博雅披綠袍參選北市6選區 簡舒培不認同

聯合報／ 記者蔡晉宇劉宛琳洪子凱／台北報導
民進黨將與社民黨台北市議員苗博雅合作，投入大安區立委選舉。記者曾原信／攝影
民進黨將與社民黨台北市議員苗博雅合作，投入大安區立委選舉。記者曾原信／攝影

民進黨中執會昨天通過第三波「民主大聯盟」立委提名，徵召北農前總經理吳音寧參選彰化第三選區，學者林志潔參選新竹市，台北市第六選區則與社會民主黨合作由市議員苗博雅參選。民進黨主席賴清德表示，持續推動「民主大聯盟」，與社會有更廣、更多連結。

國民黨中常會昨天也通過立委選舉第九梯次建議輔選名單案，包括台南市第三選區徵召姚正玉、台南市第五選區徵召王家貞，平地原住民選區提名黃仁。國民黨主席朱立倫和中央提名委員會成員副主席夏立言等人，一同為三位立委參選人加油鼓勵，展現團結求勝的氣勢。

苗博雅將對戰國民黨前台北市議員羅智強；吳音寧迎戰國民黨現任立委謝衣鳯；林志潔對上國民黨現任立委鄭正鈐與時代力量立委邱顯智。三位立委參選人中，苗博雅爭議最大，有意爭取提名的民進黨北市議員簡舒培直指黨中央聽不到基層聲音及努力，不認同、也無法支持禮讓；民進黨國際部主任謝佩芬昨坦言「心情很複雜」。苗博雅說，會與優秀人才共同努力，對於大安區翻轉目標是一致的。

2024大選 立委選舉 苗博雅 林志潔 吳音寧 鄭正鈐 朱立倫 夏立言 簡舒培 賴清德

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