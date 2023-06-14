綠為勝選組大聯盟 年輕才俊情何以堪

民進黨不找黨內年輕世代參選立委歷練，卻與黨外高知名網紅，如社民黨大安區議員苗博雅、雞排妹與名嘴李正皓等人合作，以求勝選；令許多年輕黨員感到失望。民進黨以艱困選區為由，找高知名度、非黨籍名人擔綱，明顯是圖近利，而非著眼培養長期黨內人才。

民主大聯盟出包

民進黨在區域立委提名時，黨主席賴清德拋出「民主大聯盟」概念，盼與黨外理念相近的人選合作，爭取親綠立委席次最大化，但近來如永和提名無黨籍的名嘴李正皓、前北農總經理吳音寧與陽交大教授林志潔等人，都非黨內俊秀。

但這些名人都有不同爭議，更引發黨內反彈，如李正皓被提名沒多久就爆出偷拍風波，甚至還因此退選，而該區原本有民進黨籍的里長莊銘淵想參選，在提名過程就被排除在外。

民進黨14日也宣布，禮讓社會民主黨的市議員苗博雅參選大安區立委，但民進黨上一屆有選過大安區立委的國際部主任謝佩芬，這次很想再次披掛上陣，且她的得票數與得票率都曾創下大安區過去非國民黨籍候選人的紀錄，這次卻形同被迫禮讓，她對外發聲明僅表示心情複雜，但心有不甘，可以想見，同區市議員簡舒培也對此深表無法苟同。

優先考量網紅而非人才

此外，網紅雞排妹也曾被媒體多次點名會代表民進黨參選立委，包括中正萬華選區，還有民進黨前副祕書長林飛帆退選的中山北松山選區。好在後來中正萬華選區決定徵召在地市議員吳沛億，但當初黨中央將雞排妹納入考量，就已經昭告天下，勝選是最重要的考量，並非優先考量培養黨內後進。

所謂「徵召」，應該是指該「艱困」選區是「沒有人」要選立委，因此黨中央才會強制指定人選，但上述選區中，民進黨並不是沒有願意為黨拚戰的人才，黨中央卻為了勝選考量，選擇黨外高聲量的網紅或名人參選，讓想參與政黨的年輕人懷疑，是否還要以政黨作為參與政治的管道？

需兼顧黨內參與

「民主大聯盟」固然是為了選戰考量的靈活策略，但若全然為了勝選而提名，不能兼顧黨內有志之士的奉獻之心，只會斷絕了政黨長期發展的可能；國民黨雖在提名上爭議不少，但在高雄、台南等艱困選區還是有提名願意投身選舉的李明璇、陳以信等人，黨提名除了勝選，如未能兼顧黨內參與的公平性，從外人眼中看來，頗有「飢不擇食」的味道。

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