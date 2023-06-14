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民進黨擬合作苗博雅參選立委 簡舒培：無法支持

中央社／ 台北14日電

民進黨擬合作社會民主黨台北市議員苗博雅投入大安區立委選舉。民進黨北市議員簡舒培表示，很遺憾黨中央聽不到基層聲音及努力，不認同且無法支持大安區立委禮讓人選。

民進黨提名策略小組昨天傍晚再度開會討論立委艱困選區布局，敲定2024台北市第6選區、彰化第3選區、新竹市這3個立委選區建議名單；預計今天召開中執會，通過立委徵召與合作案。

立委台北市第6選區（大安），民進黨擬與現任社民黨議員苗博雅合作。原任國民黨立委林奕華轉任台北市副市長後留下懸缺，國民黨提名前台北市議員羅智強接棒參選。民進黨發言人謝佩芬有意再戰，簡舒培也曾表態。

社會民主黨北市議員苗博雅今天上午對外召開記者會時表示，從大安區證明台灣政治可跨越政治藩籬，會爭取跨黨派支持，民主大聯盟團結是2024對台灣最好選擇。

簡舒培透過臉書（Facebook）表示，很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，不認同也無法支持。文末並標籤2024總統唯一支持賴清德、挺台灣。

謝佩芬接受媒體電話訪問時說，4年前曾臨危受命代表民進黨參選台北市大安區立委，並創下綠營在此區得票的天花板，4年期間不曾離開過大安區，持續代表民進黨經營地方，這幾天很多支持者及選民紛紛來電、傳訊息關心表達不捨，「老實說，現在心情有點複雜」。

2024大選 立委選舉

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