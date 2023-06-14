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「女力從政」… 綠支持苗博雅 提吳音寧、林志潔
民進黨二○二四大選提名策略小組昨再度開會，建議台北市第六選區（大安區）將支持社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召北農前總經理吳音寧，新竹市將徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔，今天可望獲中執會通過，「女力從政」將是本次提名主軸。
黨內人士說，這三位人選就是「民主大聯盟」的價值。據轉述，由於台北市大安區立委提名，地方高度希望由黨內人選謝佩芬出戰，提名策略小組召集人潘孟安在會中特別肯定謝佩芬四年前在大安區開疆闢土，但此次為擴大社會面並完成「民主大聯盟」目標，決定與苗博雅合作。
與會人士表示，新系前立委段宜康指出，提名自家人可以向黨內交代，而提名黨外人士可以擴大社會連結，如同四年前市議員簡舒培毫無保留地幫謝佩芬輔選，在總體考量和價值選擇下，仍要和苗博雅合作，才能在該選區突破困境。同屬新系的行政院副院長鄭文燦也說，苗博雅總體聲量非常高，與她合作非常有力，能擴大選票基礎。但正國會代表陳茂松則主張應提名自家人。
由於黨內有雜音，民進黨人士指出，黨主席賴清德昨天也和這三個選區的地方重要人士、有意爭取參選者會面，一一溝通，盼黨內能團結，發揮力量打出漂亮的立委選戰。
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