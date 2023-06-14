藍立委參選人提七訴求 清肥貓解密高端

國民黨北部、中部、南部共十八名立委參選人，昨天在立法院議場前發表七大訴求，包括揭開疫苗採購和快篩的黑箱弊案，解密高端疫苗採購的公文；清理肥貓國家隊、解散浪費預算的獨立辦公室；重啟特偵組；要求法務部執行已定讞死刑；總統赴立法院國情報告常態化，並恢復國會的閣揆同意權；守護人民納稅錢，監督國家預算。

國民黨立委參選人強調，未來進入國會，將以實踐七大訴求為優先。但民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨把立法院議場當成立委造勢場合，破壞國會尊嚴，令人遺憾；且諸多訴求偏向威權作法，將歷史錯誤當選舉訴求，例如不需要特偵組就可以把案子辦好，相信社會自有判斷。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，國民黨訴求並未對人民關心的民生議題、兩岸、外交議題多所著墨，藍營打著「國會青年改革」形象，但昨天各地參選人提出的七訴求，依舊是「新瓶裝舊酒」，未跳出藍綠惡鬥泥淖，人民已厭惡藍綠意識形態攻防，例如要求總統赴立法院國情報告常態化，這部分民眾黨主席柯文哲早就說過，並主張當選後願這麼做。

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