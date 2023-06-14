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吳欣盈考慮選中二立委 戰林靜儀、顏寬恒

聯合報／ 記者歐陽良盈黃寅趙容萱陳秋雲劉柏均／連線報導
民眾黨傳出派不分區立委吳欣盈參選台中第2選區。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨傳出派不分區立委吳欣盈參選台中第2選區。 圖／聯合報系資料照片

藍綠白布局立委選舉，民眾黨傳出派不分區立委吳欣盈參選台中第2選區，吳近期下鄉，昨受訪表示「考慮中」。中二現任立委民進黨林靜儀說，吳與國民黨對手顏寬恒財力雄厚，對她而言壓力很大。顏寬恒說，盼來場君子之爭。

國民黨預計徵召青年發言人林家興參選第7選區，對上民進黨現任何欣純。民進黨則傳出與無黨籍前立委陳柏惟合作，支持陳參選第8選區，對上國民黨現任江啟臣

吳欣盈先前傳出可能參選新竹立委，後又傳加入中二戰局。吳欣盈是民眾黨中彰投督導，前天到台中與黨部幹部座談，市黨部主委江和樹表示，陳柏惟曾經在中二當選，顯示選民願意給新人機會，吳欣盈「家財萬貫」不會貪汙，可以得到更多支持。

江和樹建議，前立委蔡壁如到第1選區挑戰立法院副院長蔡其昌，「蔡蔡大戰」肯定精采，第5選區可派民眾黨發言人楊寶楨，第7選區正遊說前觀旅局長林筱淇；總統大選決戰中台灣，得找出有模有樣的人，不能缺席。

吳欣盈昨天表示，她很願意為台灣付出、為民眾黨打仗，是否參選台中區域立委，她考慮中；自己2月生產、4月工作、5月到地方跑行程聽取各界聲音，參選與否交由中央黨部決定。

林家興今年33歲，藍營預計徵召參選立委，他近日已到大里、太平拜訪議員。國民黨市黨部主委顏文正說，林家興反應能力強，又能掌握議題能力，到台中絕對「可以自己活下來」。何欣純在第7選區得票率超過6成，基層實力強。何欣純說，選舉是一時的，服務、建設是一輩子的承諾，將繼續深耕服務。

民進黨傳出與陳柏惟合作，支持陳參選第8選區挑戰江啟臣。陳柏惟說，回歸選舉本質，民眾需要什麼樣的人？「不論在什麼位置，希望讓台灣更台一點」。江啟臣表示，現階段就是做好立委工作，不論挑戰者是誰，全力替鄉親爭取建設。

2024大選 立委選舉 陳柏惟 何欣純 江啟臣 吳欣盈 顏寬恒 林家興 蔡其昌 顏文正

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