快訊

張齡予兒確診高燒 病況變化劇烈「一度四肢發紫」急住院

因旅費高漲、機票太貴 調查指出國人出現三大旅遊趨勢轉變

性騷擾吃案風波 林飛帆決退選顧大局

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】顧全選局！遭外界質疑包庇黨內性騷擾的前民進黨副秘書長林飛帆13日終於宣布退選中山、北松山立委。他強調，希望透過退選，讓性平運動不要受到政治口水干擾。近來因捲入性騷擾、為顧選局而辭官或退選的，還有民進黨副秘書長許嘉恬，無黨籍立委參選人李正皓，以及國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚也宣布請辭。

更高標準負責

民進黨前副秘書長林飛帆在記者會中針對這段時間的性平爭論，再次向社會表達歉意。他提到，雖然調查報告已釐清整個案件的處理過程，當時他沒有吃案與包庇的狀況，但身為督導長官，應該以更高標準負起政治責任。

他也批評對手利用受害者的痛苦，進行雙重標準的政治操作，雖然他可以進行這樣的政治口水，但傷害的只是這場運動與改革制度的機會，林飛帆說，性騷擾是社會沉痾已久的問題，現在應該讓受傷的人得到撫慰、加害者受到懲罰。林飛帆強調，希望透過退選，讓這場改革運動不要受到政治口水干擾。

綠立委、官員紛辭職

林飛帆先前獲民進黨中央徵召，參選台北市中山、北松山選區立委，但隨後爆發的綠營性騷風暴，其中一案件爆發時，林飛帆當時正是負責督導的副秘書長，他也在臉書坦承自己當時處理不當。雖然民進黨日前認定，林飛帆在案件中並無處置不當，但黨內外的反彈聲浪依然不斷，擔心他繼續參選會成為政敵攻擊的破口。

除了林飛帆，涉案民進黨副秘書長許嘉恬則是直接遭到停職，還有與民進黨合作、原訂參選永和立委的無黨籍候選人李正皓8日也因為偷拍風波宣布退選。

另有國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，日前遭資深媒體人朱立熙踢爆是性騷擾慣犯，以「不想成為政治砲灰」為由，在9日突發聲明，宣布請辭國家電影及視聽文化中心董事長一職。


”AA”

【更多精采內容，詳見

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

林飛帆為性騷吃案不選了 林家興批：怯戰止血充滿算計

林飛帆退選 提名策略小組召集人潘孟安：不捨與疼惜

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

林飛帆退選為紛擾致歉 王鴻薇批：仍迴避本身應有責任

相關新聞

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

民進黨日前爆發黨工執行公務時被外包廠商性騷擾，督導相關部門的時任副秘書長林飛帆今宣布退出2024台北市第三選區（中山、北...

林飛帆宣布退選立委：造成社會紛擾再次致歉

民進黨前副秘書長林飛帆日前獲民進黨中央徵召，參選台北市中山北松山選區立委，但隨後爆發的綠營性騷風暴，其中一案件爆發時，林...

直播／性平風暴扛不住 林飛帆下午宣布退選立委

民進黨前副秘書長林飛帆日前獲民進黨中央徵召，參選台北市中山北松山選區立委，但隨後爆發的綠營性騷風暴，其中一案件爆發時，林...

影／傳新光公主戰中2立委？ 林靜儀：這點讓人壓力大

傳出台灣民眾黨不分區立委「新光公主」吳欣盈擬參選台中市第2選區立委，出戰現任民進黨立委林靜儀、國民黨前立委顏寬恒。對此，...

「林飛帆不必等 」資深媒體人批：勇氣只停留在太陽花

資深媒體人黃光芹今天臉書表示，自從一看到民進黨前副秘書長林飛帆提名的新聞時，開始發他的通告，幾經來回溝通未果後，決定不再...

性騷擾吃案風波 林飛帆決退選顧大局

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】顧全選局！遭外界質疑包庇黨內性騷擾的前民進黨副秘書長林飛帆13日終於宣布退選中山、北松山立委。他強調，希望透過退選，讓性平運動不要受到政治口水干擾。近來因捲入性騷擾、為顧

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦