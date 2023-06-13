性騷擾吃案風波 林飛帆決退選顧大局

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】顧全選局！遭外界質疑包庇黨內性騷擾的前民進黨副秘書長林飛帆13日終於宣布退選中山、北松山立委。他強調，希望透過退選，讓性平運動不要受到政治口水干擾。近來因捲入性騷擾、為顧選局而辭官或退選的，還有民進黨副秘書長許嘉恬，無黨籍立委參選人李正皓，以及國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚也宣布請辭。

更高標準負責

民進黨前副秘書長林飛帆在記者會中針對這段時間的性平爭論，再次向社會表達歉意。他提到，雖然調查報告已釐清整個案件的處理過程，當時他沒有吃案與包庇的狀況，但身為督導長官，應該以更高標準負起政治責任。

他也批評對手利用受害者的痛苦，進行雙重標準的政治操作，雖然他可以進行這樣的政治口水，但傷害的只是這場運動與改革制度的機會，林飛帆說，性騷擾是社會沉痾已久的問題，現在應該讓受傷的人得到撫慰、加害者受到懲罰。林飛帆強調，希望透過退選，讓這場改革運動不要受到政治口水干擾。

綠立委、官員紛辭職

林飛帆先前獲民進黨中央徵召，參選台北市中山、北松山選區立委，但隨後爆發的綠營性騷風暴，其中一案件爆發時，林飛帆當時正是負責督導的副秘書長，他也在臉書坦承自己當時處理不當。雖然民進黨日前認定，林飛帆在案件中並無處置不當，但黨內外的反彈聲浪依然不斷，擔心他繼續參選會成為政敵攻擊的破口。

除了林飛帆，涉案民進黨副秘書長許嘉恬則是直接遭到停職，還有與民進黨合作、原訂參選永和立委的無黨籍候選人李正皓8日也因為偷拍風波宣布退選。

另有國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，日前遭資深媒體人朱立熙踢爆是性騷擾慣犯，以「不想成為政治砲灰」為由，在9日突發聲明，宣布請辭國家電影及視聽文化中心董事長一職。







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