快訊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

BBC揭發中國人在日本性侵偷拍，中國的輿論為何冷淡？

吳欣盈願為民眾黨打仗 考慮到台中PK顏寬恒、林靜儀

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委吳欣盈。 圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨立委吳欣盈。 圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨立委吳欣盈最近頻頻下鄉「試水溫」，先前傳她可能代表台灣民眾黨出戰新竹，投入當地區域立委選戰；不過最近她頻下鄉「試水溫」，並與地方交換意見。今天公聽會前她受訪，被問到是否參選台中立委，吳欣盈回答「考慮中」。

吳欣盈、陳琬惠、張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳靜敏、林為洲、張育美等立委今天上午在立法院舉行「數位醫療發展條例」公聽會。外傳民眾黨台中市議員江和樹向黨中央建議，由吳欣盈出戰台中市第2選區，迎戰國民黨前立委顏寬恒、民進黨現任立委林靜儀，會前她受訪時表示，很願意為台灣付出、為民眾黨打仗，至於是否參選台中區域立委，她考慮中。

吳欣盈坦言，民眾黨剛成立三年多，現任五位立委都是不分區，責任區涵蓋整個台灣，她的責任區為新竹縣市、中彰投。吳欣盈說，自己2月生產，4月恢復工作，5月底開始陸續到地方跑行程，就是想藉機多了解台灣不同面向、聽取各界聲音，至於參選與否交由中央黨部決定。

吳欣盈目前是不分區立委，最近頻頻走訪責任區，昨天到中部了解彰化和台中地方情況，並進行兩場座談，了解地方想法、交流議題意見、選服情況。昨天她透過臉書表示，溝通是瞭解的第一步，透過交流、開放性的討論，針對主權基金、勞動保障、數位安全、銀髮照護、孩童教育等議題交換不同聲音，才能讓政策更務實。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

「願為民眾黨打仗」 新光公主吳欣盈：考慮參選台中第2選區

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

性騷案肯定賴清德致歉認錯 吳欣盈：每個組織都該檢討

吳欣盈選竹縣第2選區？民眾黨：6月中會明朗

相關新聞

「林飛帆不必等 」資深媒體人批：勇氣只停留在太陽花

資深媒體人黃光芹今天臉書表示，自從一看到民進黨前副秘書長林飛帆提名的新聞時，開始發他的通告，幾經來回溝通未果後，決定不再...

吳欣盈願為民眾黨打仗 考慮到台中PK顏寬恒、林靜儀

台灣民眾黨立委吳欣盈最近頻頻下鄉「試水溫」，先前傳她可能代表台灣民眾黨出戰新竹，投入當地區域立委選戰；不過最近她頻下鄉「...

選立委卻躲碉堡？ 黃光芹怒了：林飛帆勇氣只停在太陽花

民進黨性騷連環爆，前黨工先前爆料遭合作廠商性騷卻遭上級吃案，民進黨調查認定時任婦女部主任許嘉恬有行政疏漏，但時任副秘書長...

影／藍軍展戰力 拋重啟特偵組等七訴求

迎戰2024立委選舉，國民黨雙北、桃園、台中、南投、高雄等地立委參選人，今天前往立法院議場前召開記者會，發表重啟特偵組、...

國民黨北中南立委參選人共聚立法院 提進入國會七訴求

國民黨立委洪孟楷今天與北部、中部、南部國民黨立委參選人，一同舉行記者會，提出七大訴求。

「願為民眾黨打仗」 新光公主吳欣盈：考慮參選台中第2選區

台灣民眾黨立委吳欣盈昨天赴台中市黨部聽取地方意見，傳出擬參選台中市第2選區立委。吳欣盈今天表示，她很願意為台灣付出、為民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦