吳欣盈願為民眾黨打仗 考慮到台中PK顏寬恒、林靜儀

台灣民眾黨立委吳欣盈最近頻頻下鄉「試水溫」，先前傳她可能代表台灣民眾黨出戰新竹，投入當地區域立委選戰；不過最近她頻下鄉「試水溫」，並與地方交換意見。今天公聽會前她受訪，被問到是否參選台中立委，吳欣盈回答「考慮中」。

吳欣盈、陳琬惠、張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳靜敏、林為洲、張育美等立委今天上午在立法院舉行「數位醫療發展條例」公聽會。外傳民眾黨台中市議員江和樹向黨中央建議，由吳欣盈出戰台中市第2選區，迎戰國民黨前立委顏寬恒、民進黨現任立委林靜儀，會前她受訪時表示，很願意為台灣付出、為民眾黨打仗，至於是否參選台中區域立委，她考慮中。

吳欣盈坦言，民眾黨剛成立三年多，現任五位立委都是不分區，責任區涵蓋整個台灣，她的責任區為新竹縣市、中彰投。吳欣盈說，自己2月生產，4月恢復工作，5月底開始陸續到地方跑行程，就是想藉機多了解台灣不同面向、聽取各界聲音，至於參選與否交由中央黨部決定。

吳欣盈目前是不分區立委，最近頻頻走訪責任區，昨天到中部了解彰化和台中地方情況，並進行兩場座談，了解地方想法、交流議題意見、選服情況。昨天她透過臉書表示，溝通是瞭解的第一步，透過交流、開放性的討論，針對主權基金、勞動保障、數位安全、銀髮照護、孩童教育等議題交換不同聲音，才能讓政策更務實。

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