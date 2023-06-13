賴清德保林飛帆？ 李正皓曝藍磨刀霍霍要把林飛帆當破口

已宣布退選的政治評論員李正皓今接受媒體人周玉蔻廣播專訪，提到民進黨主席賴清德的民主大聯盟恐因性騷案失焦，李正皓表示，接下來2024立委選戰，他的國民黨朋友已經告訴他，有人磨刀霍霍，目前會把林飛帆當破口，國民黨立委王鴻薇會不斷攻擊，更不用說。

周玉蔻也問，民進黨是否退李正皓為保林飛帆？並說「如果留下來，林飛帆就是我攻擊的重點，賴清德不明白嗎？」周玉蔻認為，林飛帆今年這樣選，絕對選不上，面對對手攻擊有沒有擋的能力？周說，許多綠營認為林飛帆這次最好不要選，林這麼客氣，近幾年到黨內後已經從獅子老虎變綿羊，已經沒有「打」、作戰的能力。

李正皓今天也提到退選原因，是因國民黨把他當箭靶、民進黨內也有人把他當作遮羞布，李正皓也坦言，相較於林飛帆，他認為「民進黨對我的待遇沒有他(林飛帆)好」，不過他之所以退選，是為了讓民進黨主席賴清德比較有空間處理性騷案件，只是沒想到他準備貼上退選聲明，就爆出朱學恒性騷事件。

李正皓說，民進黨現在內部問題，是原本的當權派與即將當權的一派非常對立，民進黨現在正經歷執政八年，要再挑戰執政的狀況，現在執政的團隊派系吃飽喝足，現在要換另一批人吃飽喝足，一定會有摩擦。

李正皓也認為，去年2020選戰破口就是新竹市前市長林智堅，現在已經有國民黨的朋友說，他們磨刀霍霍，就是要把林飛帆當破口，對手王鴻薇的攻擊更不用說。

周玉蔻也認為，她為了保護林飛帆，林今年這樣選絕對選不上，對手攻擊有沒有擋的能力？許多綠營也認為，林飛帆這次最好不要選，林這麼客氣，近幾年到黨內已經從獅子老虎變綿羊，已經沒有「打」、作戰的能力。

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