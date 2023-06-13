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林家興有意選台中立委訪基層 民代反要他帶建言給侯友宜

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市黨部主委顏文正邀黨發言人林家興參選台中第七選區，挑戰現任立委何欣純。圖／國民黨提供
國民黨台中市黨部主委顏文正邀黨發言人林家興參選台中第七選區，挑戰現任立委何欣純。圖／國民黨提供

國民黨在台中市立委第7選區選舉，據傳將徵召國民黨發言人林家興，林昨已拜訪大里和太平兩地市議員，但基層卻反而關心總統選舉，要他帶回許多關於對侯友宜的建言。

林家興到大里、太平選立委之事，昨已經市黨部主委顏文正證實，林家興極可能出線，會在六月底前敲定。顏文正說，林家興掌握議題及反應能力超強，到台中絕對「可以自己活下來」。

林家興昨在大里拜訪了市議員林碧秀，但要和大里區黨部主委李煥湘見面時，李因有事，兩人另約時間見面。林家興在太平則拜訪了市議員賴義鍠。

賴義鍠建議林家興，因為選舉時間已接近，不要浪費時間去拜訪地方「頭頭」也不必準備太多的政見，而是應該針對執政黨不利之處，廣泛訴求民意，直接走進大里和太平的早市、夜市和黃昏市場。

他說，拜訪頭頭會花太多時間，且不一定有實效，等訴諸基層有民意基礎時，這些頭頭才會靠過來。賴義鍠也提了許多關於對侯友宜的建議，希望林家興帶回中央，例如認為侯應具有主導議題能力，明明執政黨執政不力，應該很好掌握議題，不能跟著民進黨在走。

林碧秀則建議，希望林家興當選後，對於電線地下化，電信箱勿阻礙人行道和小學廁所應修繕等努力去改善。

第7選區現任立委是民進黨籍的何欣純，本屆曾表態爭取民進黨台中市長徵召，最後黨主席蔡英文徵召立法院副院長蔡其昌。何欣純在選區有高得票率，近幾屆都在6成以上，實力堅強。

國民黨發言人林家興。圖／賴義鍠提供
國民黨發言人林家興。圖／賴義鍠提供

2024大選 立委選舉

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