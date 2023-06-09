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李正皓退選 建議黨中央考慮後溪里長莊銘淵

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
對於現在永和立委有無人選，李正皓表示，黨中央應該還沒有名單，但黨中央可以考慮永和後溪里長莊銘淵。記者江婉儀／攝影
對於現在永和立委有無人選，李正皓表示，黨中央應該還沒有名單，但黨中央可以考慮永和後溪里長莊銘淵。記者江婉儀／攝影

民進黨原禮讓政治評論員李正皓參選永和立委，但李正皓受到性騷擾事件影響，昨天深夜宣布退選。對於現在永和立委有無人選，李正皓表示，黨中央應該還沒有名單，但可以考慮永和後溪里長莊銘淵。莊銘淵對此表示，他尊重黨中央的意見。

李正皓表示，黨中央現在應該還沒有名單，有人在徵詢，例如莊銘淵，他可以好好跟黨中央爭取，也要看他的實力跟能量在哪，黨中央要慎重考慮他，因為莊銘淵很積極、熱情，宣稱基層實力很強，他覺得黨中央要真的認真考慮莊，否則萬一日後又跳出來，會不利整合。

另外，李正皓說，永和是艱困選區，以一般民進黨基礎打法會很難獲勝，期許民進黨找到有能量的人來出戰，如果用得上他的話，都會努力輔選，義不容辭，包含掃街、拜票，上他的節目推廣，直播粉專等都有社會影響力。

莊銘淵對此表示，他尊重黨中央的意見。

對於是否會跟黨中央推薦人選，民進黨新北市黨部主委何博文表示，若有適當人選就會推薦，黨中央提名小組可能會先開會，莊銘淵的部分，他的意願會協助表達，黨中央也很清楚，會再做全盤考量。

2024大選 立委選舉 李正皓

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