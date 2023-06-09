李正皓退選立委 綠營新北永和主任盼徵召聽地方聲音

民進黨支持在新北永和以無黨籍身分參選立委的李正皓，8日深夜在臉書發文宣布退選；新北市黨部永和區主任莊銘淵今天表示，徵召作業尊重黨中央決定，盼聽見地方聲音與意見。

李正皓8日深夜在臉書（Facebook）表示，這幾天MeToo事件連環爆，民進黨陷入性騷擾泥淖中，他被抹黑惡意爆料的事本該落幕，但因後續一連串的性平事件，又再度成為有心人、有心政黨用來攻擊民進黨的政治操作。決定退選盼換取黨主席賴清德徹底解決民進黨性平爭議的空間。

民進黨新北市黨部永和區主任莊銘淵今天表示，日前爭取報備參選第9選區（永和、中和秀安區）立法委員，但黨中央表示沒有這項報備的機制，之後便積極拜訪黨員及地方仕紳，做好份內輔選工作。

對於李正皓宣布退選，他在媒體群組貼文說，黨中央首次遇到這樣的狀況，還是需要時間沉澱處理，尊重黨中央後續相關徵召作業，也希望黨中央能夠聆聽地方的聲音及意見。

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