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綠性騷風暴 李正皓退選立委
民進黨性騷風波延燒數日，擴大基層對與新北市永和區無黨籍立委參選人李正皓合作的疑慮，民進黨主席賴清德前天再指主管若隱匿性騷案將永不錄用，外界也關注林飛帆是否退選。昨晚李正皓宣布退選，回歸到本來單純媒體人的身分。
李正皓表示，因為MeToo的事件連環爆，民進黨陷入了性騷擾的泥淖之中，而關於他被抹黑惡意爆料的事本該落幕，但因為後續一連串的性平事件，又再度成為了有心人、有心政黨用來攻擊民進黨的政治操作。
李正皓說，自認已做到公眾人物能夠自清與釋疑的極致，但在心中只有政治鬥爭的人眼裡，這些解釋永遠不夠、他們永遠能忽視所有事實繼續大打泥巴戰，因為裝死的人永遠叫不醒的。他認為，賴清德已經做到最高標準宣示改革，但民進黨的性騷擾風波還沒收尾、還有最困難的一哩路需走完。
他說，「手把青秧插滿田，退步原來是向前」，經慎重思考，與民進黨的決策層進行充分討論後，他決定退出永和區的立委選舉，來換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間。他強調支持民主大聯盟的目標不變、希望永和翻轉的願望不變、捍衛自己清白的決心不變。
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