澎湖立委選舉／藍吳政杰vs.綠楊曜 決戰湖西

國民黨徵召澎湖縣議員吳政杰參選下屆立委，挑戰民進黨3連霸立委楊曜，國民黨澎縣黨部主委陳雙全指吳當過鄉長及議員，學經歷佳，是黨內重點栽培中生代。楊曜面對吳政杰則表示，須調整策略迎戰，未來湖西鄉將是決戰點。

將代表國民黨參選澎縣立委的吳政杰，現年56歲，美國春田大學休閒管理碩士，曾任澎湖科大講師，出身政治世家的他，當過第15屆湖西選區議員及第17和18屆湖西鄉長，去年轉戰湖西選區議員，順利當選。

澎湖縣下屆立委選舉，國民黨原由縣議員歐中慨領表再戰，後來歐因身陷司法風暴，加上國民黨議長、張姓議員均卡到司法案，黨內低迷，吳政杰仍挺身為黨出征。吳政杰說，平時在基層服務，就是要隨時備戰，原本立委一戰他支持黨內有意願的前輩參選，如今這個時機點，「該下場就下場，不能漏氣」。

陳雙全指吳政杰學經歷佳，是黨重點栽培人選，吳願接受徵召全力以赴，希望年輕人有機會出頭，打贏3連霸立委楊曜，為地方貢獻。

澎湖立委選戰，國民黨徵召議員吳政杰挑戰民進黨立委楊曜（圖）。圖／立委楊曜提供

澎湖縣僅1席立委，現任立委楊曜早經民進黨提名尋求連任，楊曜說，原本下屆以為是與歐中慨再度對陣，結果換成吳政杰。澎湖1市5鄉，歷來大選光是馬公市加湖西占約77%選票，民進黨在湖西鄉向來沒有輸過，但這次碰上在地耕耘甚深的吳政杰家族，輕忽不得。

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